WhatsApp pourrait bientôt augmenter la limite des fichiers à 2 Go

WhatsApp testerait une limite de fichiers à 2 Go, contre 100 Mo seulement actuellement.

À l’heure actuelle, contrairement à d’autres applications de messagerie instantanée, WhatsApp limite la taille des fichiers envoyés sur sa plate-forme. La plupart du temps, ce n’est pas un problème, quand il s’agit de photos, par exemple, mais si vous tentez d’envoyer une vidéo ou un document un peu volumineux, celui-ci a de fortes chances d’être rejeté. Cela pourrait changer dans un futur plus ou moins proche.

WhatsApp testerait une limite de fichiers à 2 Go

En effet, si l’on en croit un rapport de WABetaInfo, il semblerait que WhatsApp teste actuellement la possibilité d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go. C’est en tous les cas ce qu’ont découvert certains utilisateurs en Argentine. Ceux-ci ont pu constater la présence d’un message les informant que la limite de poids des fichiers était désormais de 2 Go.

contre 100 Mo seulement actuellement

Dans la capture d’écran ci-dessus, avant cette modification, la limite pour les documents était définie à 100 Mo, mais dans la capture de droit, on peut voir que celle-ci a été changée à 2 Go. Alors certes, cela pourrait toujours n’être qu’une “faute de frappe”, quelqu’un ayant accidentellement renseigné 2 Go au lieu de 100 Mo, il est aussi tout à fait possible que WhatsApp teste bel et bien une limitation plus haute en ce qui concerne le poids des fichiers pouvant être envoyés sur sa plate-forme.

L’entreprise a été plusieurs fois critiquée par le passé sur sa manière plutôt agressive de gérer la compression des photos – comprenez par là que les photos envoyées sont très, très compressées, rendant parfois leur utilisation sur un support autre que le smartphone très difficile, voire impossible -. Le fait qu’elle permette aujourd’hui d’envoyer des fichiers plus volumineux pour être synonyme d’une plus faible compression et de fait, d’une meilleure qualité d’image. Ainsi que l’envoi de vidéos plus longues, ce qui pourrait permettre de faire oublier les méthodes de contournement.