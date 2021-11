WhatsApp pour le web se dote de son propre outil de création de stickers

La version web de WhatsApp s'offre un éditeur de stickers. Voilà qui devrait simplifier grandement le processus de création.

L’une des nombreuses fonctionnalités de WhatsApp est la possibilité de d’envoyer des stickers. Pour celles et ceux qui ne seraient pas très familiers avec les stickers, il s’agit ni plus ni moins d’emoji géants, des dessins qui peuvent porter des messages bien légèrement que ceux des emoji. WhatsApp en propose déjà une bonne liste et permet à ses utilisateurs de créer et/ou d’importer les leurs. Les choses deviennent encore plus simples aujourd’hui.

Cela étant dit, le processus de création de ses propres stickers sur WhatsApp n’est pas des plus simples. Cela requiert de passer par un certain nombre d’étapes. La bonne nouvelle, aujourd’hui, selon un rapport de The Verge, c’est que WhatsApp vient de lancer son propre outil de création et édition de sticker sur le web. Les utilisateurs intéressés peuvent donc désormais créer leurs propres stickers directement depuis leur ordinateur.

Cela signifie que si vous avez une idée de sticker et que vous voulez pouvoir mieux le visualiser ou gérer les éléments plus finement, par exemple, que sur l’écran de votre smartphone, alors vous pourrez utiliser l’outil dédié de la version web. Le gain de temps devrait être considérable dans la mesure où celui-ci permet de dessiner, d’ajouter des photos, de rogner, d’ajouter des emoji par-dessus et bien plus encore.

Voilà qui est vraiment sympathique. Et si vous utilisez la version desktop de WhatsApp, ne vous inquiétez pas. Une version dédiée de cet outil de création devrait arriver très bientôt elle aussi. D’ici là, les utilisateurs qui veulent tester cette nouvelle fonctionnalité peuvent se rendre dès à présent sur la version web de WhatsApp pour laisser libre cours à leur imagination.