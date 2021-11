WhatsApp peut désormais être utilisé sur ordinateur sans smartphone

WhatsApp fonctionne désormais sur ordinateur sans smartphone. Il suffit de configurer le système via l'application web.

Utiliser WhatsApp sur son ordinateur jusqu’à aujourd’hui allait souvent de pair avec le fait d’avoir son smartphone à proximité et allumé dans la mesure où l’application sur votre ordinateur utilise un lien direct avec le téléphone. L’inconvénient, de fait, est que, si votre smartphone perd sa connexion ou si celui-ci vient à tomber à court de batterie, vous ne pouvez plus utiliser WhatsApp sur votre ordinateur. Tout ceci n’existe plus aujourd’hui !

La situation a changé aujourd’hui. WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle mise à jour offrant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser WhatsApp sur leur ordinateur sans devoir avoir leur smartphone. La fonctionnalité est encore en version bêta, mais tous les utilisateurs qui le souhaitent peuvent en profiter. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’associer leurs appareils une seule et unique fois pour la configuration du système et le tour est joué.

Il suffit de configurer le système via l’application web

Nous avons pu tester la fonctionnalité nous-même et tout fonctionne parfaitement. Même si votre smartphone est éteint, ou qu’il n’a plus de connexion, vous pouvez toujours envoyer et recevoir des messages sur WhatsApp sur votre ordinateur. Le processus de configuration implique de passer par la version web de WhatsApp mais une fois ceci fait, vous pouvez passer à l’application desktop sans le moindre problème.

Le communiqué de WhatsApp précise cependant qu’il reste encore un certain nombre de limitations inhérentes à cette nouvelle fonctionnalité. Il est par exemple impossible de passer des appels vers des appareils qui utilisent une version plus ancienne de l’application. Cela étant dit, au fur et à mesure que les utilisateurs installeront la nouvelle version, le problème se résorbera de lui-même.

Voilà en tous les cas qui devraient faire du bien à tous les utilisateurs et utilisatrices qui ne vivent pas nécessairement tout le temps avec leur smartphone à portée de main.