WhatsApp permettra bientôt de choisir qui voit l’heure de votre dernière connexion

WhatsApp permettrait bientôt de choisir qui voit sa date de dernière connexion en gérant une liste d'exceptions dans la liste des contacts. Simple et très pratique.

Les services de messagerie instantanée font aujourd’hui bien plus que de simplement permettre de s’échanger des messages. Ces plates-formes empruntent beaucoup aux réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités en temps réel. Il est par exemple possible de savoir qui est connecté et à quelle heure a eu lieu son dernier passage sur l’application. WhatsApp permettra bientôt de dissimuler cette dernière information à certains contacts uniquement.

WhatsApp dispose d’une fonctionnalité “dernière connexion” permettant aux autres utilisateurs de savoir de quand date votre dernière connexion. C’est une option plutôt utile mais certains préfèrent désactiver cette fonction parce que cela peut être assez invasif, surtout lorsque quelqu’un commence à vous demander pourquoi vous n’avez pas répondu à son message alors que vous étiez connecté(e) il y a une minute.

La bonne nouvelle, c’est qu’il semblerait que WhatsApp se prépare à donner davantage de contrôle sur cette information aux utilisateurs. Ainsi, à la place d’un simple bouton activé ou désactivé, les utilisateurs pourront choisir qui peut voir cette information. C’est tout du moins ce qu’annonce un nouveau rapport de WABetaInfo qui annonce par ailleurs que l’entreprise teste actuellement la fonctionnalité.

en gérant une liste d’exceptions dans la liste des contacts

À l’heure actuelle, comme dit, les utilisateurs ne peuvent que choisir de l’activer totalement ou uniquement pour vos contacts ou de la désactiver totalement. Autrement dit, c’est du tout ou rien, ou presque. Les captures d’écran de WABetaInfo laissent entendre qu’il y aura donc bientôt une quatrième option, une activation pour les contacts uniquement mais avec des exceptions. Ainsi, les contacts ajoutés à cette liste n’auront pas droit de savoir quand vous étiez connecté(e) pour la dernière fois. Les autres le pourront.

Dans la mesure où cette option est actuellement en test, il est difficile de savoir quand celle-ci sera déployée au grand public, mais cela ne devrait probablement plus tarder. À suivre !