WhatsApp permettra bientôt de cacher son statut En ligne

WhatsApp va ajouter une nouvelle fonctionnalité de confidentialité. Vous pourrez dissimuler votre statut "Vu pour la dernière fois".

WhatsApp se doit de procéder à des mises à jour fréquentes, qu’il s’agisse de vraies nouvelles fonctionnalités ou de simples améliorations et correctifs de bugs, si le service de messagerie veut conserver ses utilisateurs, et en attirer de nouveaux. Les fonctionnalités touchent de nombreux aspects. Le volet relatif à la confidentialité est aujourd’hui très important. Et c’est justement sur ce dernier que WhatsApp proposera bientôt un ajustement.

WhatsApp va ajouter une nouvelle fonctionnalité de confidentialité

Selon une information de WABetaInfo, la plate-forme développe en effet actuellement une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de dissimuler leur statut En ligne. Le blog a partagé une capture d’écran de nouveaux paramètres de confidentialité qui permettent à l’utilisateur de décider qui peut voir lorsqu’il utilise l’application. La fonctionnalité viendra en supplément des récents ajouts faits par WhatsApp avec l’option “Vu pour la dernière fois”.

Vous pourrez dissimuler votre statut “Vu pour la dernière fois”

Après une version bêta déployée en avril dernier, l’entreprise avait publié une mise à jour qui venait ajouter un paramètre “Mes contacts sauf”, permettant un contrôle plus fin et plus précis de celles et ceux qui peuvent savoir quand vous êtes passé(e) sur l’application pour la dernière fois. Le problème avec ce statut tel qu’il est implémenté actuellement, c’est qu’il donnait aux contacts la possibilité de savoir si vous aviez vu leur message ou non, même si vous avez désactivé les accusés de lecture.

Selon la capture d’écran partagée par WABetaInfo, cette nouvelle option de statut offrira la possibilité de restreindre aussi à celles et ceux que vous ne voulez pas pouvoir connaître votre statut “Vu pour la dernière fois”. Il est en tous les cas assez surprenant qu’il ait fallu si longtemps pour WhatsApp de travailler sur une fonction de confidentialité aussi basique, mais elle devrait arriver bientôt. Nul doute que nombre d’utilisateurs apprécieront.