WhatsApp permet enfin d’envoyer des messages éphémères

WhatsAp est une plate-forme de messagerie instantanée très prisée actuellement, et très complète. Manquait cependant une fonctionnalité appréciée ailleurs, les messages éphémères. C'est aujourd'hui réparé.

Bien que nos smartphones soient aujourd’hui, pour la plupart, chiffrés et empêchent les curieux d’y accéder à moins d’y être explicitement autorisés, le contenu qu’ils renferment n’est pas 100% sécurisé. C’est pour cette raison que, parfois, avoir plusieurs couches de sécurité n’est pas une mauvaise idée, même si cela peut paraître redondant voire inefficace. Et la question est d’autant plus importante si vous manipulez des données ou informations sensibles. Ce peut être particulièrement intéressant sur un service de messagerie comme WhatsApp.

WhatsApp déploie enfin ses messages éphémères

Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp. La plate-forme vient enfin de déployer sa fonctionnalité de messages éphémères – qui s’autodétruisent -. Une fois activée, cette option permet aux messages d’être automatiquement effacés après 7 jours. À noter, cette fonction n’affecte que les messages envoyés après son activation. Les messages envoyés avant que vous ne procédiez à l’opération ne seront pas effacés. Important à savoir si vous souhaitez préserver tout ou partie de vos historiques de conversation avec untel ou unetelle.

Une option limitée qui a le mérite d’exister

Cela étant dit, WhatsApp reconnait qu’il y a certaines limitations avec ce genre de fonctionnalité. Tout d’abord, les utilisateurs des deux côtés devront avoir activé l’option pour que cela fonctionne. Par exemple, si une personne A a activé les messages éphémères mais pas la personne B, les messages entre elles deux ne s’effaceront pas automatiquement après 7 jours. De plus, WhatsApp avertit qu’il peut y avoir des cas où les messages éphémères ne sont pas effacés, comme lorsqu’ils sont affichés dans des aperçus des notifications, s’ils sont cités ou transférés dans d’autres conversations sur lesquelles les messages éphémères ne sont pas activés.

La fonctionnalité a au moins le mérite d’exister. Si vous souhaitez en profiter, assurez-vous d’avoir la dernière version en date de l’application. Et informez le destinataire que vous souhaitez profiter de l’option si vous voulez qu’elle soit effective !