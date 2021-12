WhatsApp permet désormais d'écouter ses messages vocaux avant de les envoyer. Voilà qui devrait permettre d'éviter bien des soucis.

Les plates-formes de messagerie instantanée proposent aujourd’hui des fonctionnalités qui vont bien-delà de la seule messagerie. En Asie, par exemple, certaines applications permettent de réaliser de nombreuses actions du quotidien. WhatsApp n’en est pas (encore) là mais, avec le temps, le service étoffe ses fonctionnalités. Aujourd’hui, il devient possible d’écouter ses messages vocaux avant de les envoyer.

Le problème avec les messages vocaux, c’est que, parler comme cela, sans prendre vraiment le temps de réfléchir, conduit à des messages pleins de “euh”, “mmh” et autres blancs qui viennent perturber le contenu important et rallonger le message. Les utilisateurs de WhatsApp seront peut-être ravis d’apprendre que la plate-forme se dote, dans sa dernière version en date, d’une nouvelle option permettant d’écouter son message vocal avant de l’envoyer.

Selon le tweet publié par le compte officiel de WhatsApp, les utilisateurs peuvent donc désormais écouter leurs messages vocaux avant de les envoyer. Jusqu’à présent, il fallait rester appuyé sur le bouton enregistrement et parfois, l’on se retrouva à envoyer un message qui aurait pu être mieux formulé, raccourci ou autre.

Voilà qui devrait permettre d’éviter bien des soucis

Désormais, plutôt que d’annuler l’envoi, cette nouvelle fonctionnalité permet d’écouter le message que l’on vient d’enregistrer et décider si l’on souhaite l’envoyer ou non, et de fait, en réengistrer un. C’est une fonction qui ne semble pas très importante, mais qui s’avère très utile au quotidien, particulièrement pour celles et ceux qui utilisent beaucoup les messages vocaux de WhatsApp. Si c’est votre cas, nul doute que vous utiliserez beaucoup cette nouvelle option dans la dernière version de l’application.

WhatsApp n’est pas la seule application de messagerie instantanée à permettre d’envoyer des messages vocaux, loin de là, mais avec cette fonctionnalité, le service devient plus attrayant pour celles et ceux qui s’en servent régulièrement. À moins bien sûr que le fait que la plate-forme appartienne à Meta ne vous mette trop mal à l’aise.