WhatsApp permet désormais de rendre muet et d’envoyer des messages à un utilisateur pendant les appels de groupe

WhatsApp fait le plein de nouvelles fonctionnalités, notamment pour améliorer les appels de groupe.

Pour rester compétitif sur un marché aussi concurrentiel que celui de la messagerie instantanée, il convient d’innover, encore et encore. C’est un travail de tous les instants qui se matérialise de plusieurs des manières pour les utilisateurs des différentes plates-formes. Qu’il s’agisse de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations diverses, de renforcement de la sécurité ou encore de confidentialité. WhatsApp en est parfaitement conscient et dévoile aujourd’hui un nouveau lot de nouveautés.

WhatsApp vient en effet d’ajouter un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes pour améliorer la gestion au quotidien des appels de groupe. Depuis tout récemment, il est possible de rendre muet et d’envoyer des messages à un utilisateur en particulier depuis l’appel de groupe, comme l’a annoncé l’entreprise dans un tweet découvert par Android Central.

Rendre muet est particulièrement utile dans certaines situations, notamment lorsque quelqu’un n’est pas au courant que tout le monde peut entendre ce qui se passe en arrière-plan, qu’il soit au bureau ou à son domicile. L’entreprise a aussi ajouté un bandeau pour informer lors de l’arrivée d’un participant dans un appel de groupe.

WhatsApp a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités ces derniers temps. Outre la fonctionnalité d’appel de groupe, cette semaine verra l’addition de nouveaux paramètres de confidentialité offrant aux utilisateurs un niveau de contrôle plus fin sur leurs photos de profil et le statut “Vu pour la dernière fois”. L’entreprise a par ailleurs enfin simplifié la procédure pour les utilisateurs Android souhaitant migrer leur historique de discussion vers un nouvel iPhone.

Plusieurs fonctionnalités intéressantes pour celles et ceux qui utilisent WhatsApp au quotidien. Nul doute que cette mise à jour permettra à la plate-forme de renforcer encore sa position sur ce difficile marché qu’est celui de la messagerie instantanée. Et l’on peut faire confiance à Meta pour innover constamment.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy

— Will Cathcart (@wcathcart) June 16, 2022