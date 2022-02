WhatsApp permet d’écouter ses messages vocaux depuis une autre conversation

WhatsApp se met à jour et facilite l'écoute des messages vocaux. Cette dernière n'est plus interrompue quand vous naviguez dans l'application.

WhatsApp est une application de messagerie très populaire. Pour conserver sa base d’utilisateurs et en attirer toujours davantage, elle se doit d’offrir une expérience des plus abouties. Cela passe par l’ajouter régulier de nouvelles fonctionnalités et autres améliorations. Voici qu’arrive aujourd’hui une petite nouveauté qui pourrait se révéler très utile au quotidien.

WhatsApp se met à jour et facilite l’écoute des messages vocaux

WhatsApp permet aux utilisateurs d’envoyer des messages vocaux, mais à l’usage, le problème, c’est que les destinataires doivent être dans la conversation liée au message pour pouvoir l’écouter. Et si ceux-ci changent de conversation pendant la lecture, cette dernière s’arrête et il faut tout réécouter. La dernière mise à jour en date vient changer cela.

Les développeurs viennent en effet de déployer une nouvelle version qui permet aux utilisateurs de continuer d’écouter les messages vocaux après avoir changé de conversation. Tout comme il est possible de regarder une vidéo YouTube dans WhatsApp et celle-ci continue d’être lue lorsque l’on quitte la conversation pour aller sur une autre.

Cette dernière n’est plus interrompue quand vous naviguez dans l’application

Cette fonctionnalité avait déjà été repérée dans une version bêta, il semblerait donc qu’elle soit aujourd’hui fin prête pour être proposée à tout un chacun. Cette nouveauté fait partie d’un ensemble de changements initiés par WhatsApp autour des messages vocaux. Parmi ceux-ci, on pourrait notamment citer la possibilité de mettre en pause la lecture là où, précédemment, il fallait tout reprendre depuis le début si d’aventure la lecture avait été stoppée.

Parmi les autres changements, on citera la possibilité de réécouter un message vocal avant de l’envoyer. Parfait pour éviter d’envoyer des messages pas terminés ou si vous vous êtes mal exprimé(e), par exemple. Une bonne chose en tous les cas que WhatsApp ait décidé d’améliorer cet aspect de son service. Nul doute que les messages vocaux seront ainsi davantage utilisés au quotidien.