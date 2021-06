WhatsApp n’écarte pas de se lancer sur iPad

WhatsApp pourrait arriver un jour l'Apple iPad. La plate-forme a déclaré qu'elle n'écartait pas cette possibilité...

Les applications de messagerie instantanée sont aujourd’hui très nombreuses. Elles proposent toutes des fonctionnalités très similaires et sont disponibles sur beaucoup de plates-formes. WhatsApp, malheureusment, n’est pas proposé sur iPad. Une situation qui n’est pas immuable, la plate-forme n’écartant pas de se lancer sur la tablette d’Apple.

WhatsApp n’écarte pas la possibilité d’arriver sur iPad

Il y a de nombreux services de messagerie instantanée disponibles à l’heure actuelle et WhatsApp est parmi les plus populaires aujourd’hui. Cela étant dit, contrairement à ses concurrents, WhatsApp ne propose pas de version tablette de son application. Et pourtant, nombreux sont les utilisateurs à réclamer qu’il soit possible de passer d’un appareil à un autre.

Pour profiter de la plate-forme sur un maximum d’appareils différents

Étant donné que l’iPad permet aux utilisateurs d’envoyer et recevoir des iMessages et prendre et passer des appels téléphoniques, pourquoi WhatsApp ne le pourrait-il pas ? La bonne nouvelle, c’est que l’idée n’est pas totalement écartée. Durant une interview avec WABetaInfo, le PDG de WhatsApp Will Cathcart laissait entendre que l’entreprise était ouverte à l’idée de proposer son application sur iPad.

Will Cathcart a mentionné que l’entreprise adorerait être compatible avec l’iPad et, bien qu’il ne l’ait pas confirmé, il laissait entendre que cela dépendra du succès de sa prise en charge du multi-appareil, une fonctionnalité qui arrivera la semaine prochaine dans le cadre de la bêta publique de WhatsApp. Cette fonctionnalité fait parler d’elle depuis longtemps maintenant. C’est une bonne chose de voir la plate-forme la confirmer ainsi, même si ce n’est encore qu’à demi-mots.

Difficile de savoir ce qui peut avoir changé dans la fonctionnalité depuis sa première apparition en 2020 mais pour celles et ceux qui ont accès à la bêta publique, voilà qui sera intéressant dès la semaine prochaine.