WhatsApp : multi-appareils, oui, mais un seul et unique téléphone

Le multi-appareils de WhatsApp se précise, il serait limité à un seul et unique smartphone, pour des raisons assez évidentes finalement.

WhatsApp est l’un des services de messagerie instantanée les plus populaires du moment, une plate-forme très complète, permettant d’aller bien plus loin que d’envoyer de simples messages. Ceci étant dit, il est toujours impossible d’utiliser un même compte sur différents appareils. Les ingénieurs travaillent apparemment sur le sujet depuis longtemps. L’on en sait aujourd’hui un peu plus.

Le multi-appareils de WhatsApp se précise

Cela fait quelque temps maintenant que les rumeurs évoquent la prise en charge du multi-appareils pour WhatsApp. À l’heure actuelle, l’application ne peut prendre en charge qu’un seul appareil – version web exceptée – parce que le compte est directement lié au numéro de téléphone. Avec l’arrivée du multi-appareils, il deviendrait possible d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils, comme une tablette en plus du smartphone. Pratique.

Il serait limité à un seul et unique smartphone

Cela étant dit, WABetaInfo a découvert quelques détails concernant cette nouvelle fonctionnalité. Si l’on en croit ces nouvelles informations, le multi-appareils resterait tout de même limité à un seul téléphone. En conséquence de quoi, s’il deviendrait effectivement possible de lier à votre compte des ordinateurs ou tablettes, vous ne pourriez toujours avoir qu’un seul téléphone. Impossible donc d’avoir votre compte WhatsApp sur deux téléphones.

Et finalement, c’est assez logique. Pourquoi voudriez-vous recevoir les mêmes messages WhatsApp sur deux téléphones en même temps ? Les avoir sur PC est tout à fait compréhensible, vous pourrez répondre à vos messages sans devoir utiliser votre téléphone. Les avoir sur tablette l’est tout autant, pour la même raison.

Cependant, il est difficile de savoir si cette limitation d’un seul et unique téléphone est une limitation de la version bêta de la fonctionnalité ou si elle sera aussi en place une fois le tout déployé. Toujours est-il que cette prise en charge du multi-appareils devrait être très bien accueillie. Sa disponibilité ne devrait plus être trop longue désormais.