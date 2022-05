WhatsApp mettra fin au support d’iOS 10 et 11 le 24 octobre

WhatsApp ne sera plus compatible avec iOS 10 et iOS 11 le 24 octobre. Les possesseurs d'iPhone 5 et 5c devront changer d'appareil.

C’est devenu monnaie courante, nos applications et services web préférés vivent et meurent. Parfois à des rythmes très rapides, parfois nettement plus lentement. L’on s’est en tous les cas habitués à ces cycles. Y compris à devoir dire adieu à tel ou tel app sur des plates-formes vieillissantes. Aujourd’hui, c’est WhatsApp qui s’apprête à dire au revoir à une plate-forme, deux pour être exact, iOS 10 et iOS 11.

WhatsApp ne sera plus compatible avec iOS 10 et iOS 11 le 24 octobre

WhatsApp a donc prévu de mettre fin à sa prise en charge d’iOS 10 et 11. Une nouvelle notification découverte par WABetaInfo enjoint aux utilisateurs d’iPhone concernés d’installer la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple supporté par leur appareil pour continuer à utiliser l’application après le 24 octobre. Un article d’aide de WhatsApp précise que l’entreprise recommande désormais iOS 12 minimum pour les possesseurs d’iPhone. Si vous avez toujours un iPhone 5s, iPhone 6 ou iPhone 6s, vous pourrez continuer d’utiliser WhatsApp sur votre appareil, mais les possesseurs d’iPhone 5 et 5c devront changer de smartphone.

Les possesseurs d’iPhone 5 et 5c devront changer d’appareil

Dans la mesure où les iPhone 5 et iPhone 5c sont aujourd’hui vieux de presque dix ans, il y a de fortes chances que cette décision n’affectent que peu de monde. Si l’on aperçoit encore un iPhone 5 dans la nature, c’est le plus souvent au fin fond d’un tiroir ou dans une brocante quelconque. Quoi qu’il en soit, des millions de personnes dans le monde entier dépendent de WhatsApp pour communiquer avec leurs proches et amis, et il y a fort à parier qu’il y a dans le lot encore un certain nombre de possesseurs d’iPhone 5 et iPhone 5c.

C’est une évolution en tous les cas logique, et nécessaire aussi, dans la mesure où, au bout d’un certain temps, il devient très compliqué, et même parfois impossible, de maintenir des versions pour des appareils aussi anciens.