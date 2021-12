WhatsApp : les messages éphémères peuvent désormais être sélectionnés par défaut

WhatsApp va plus loin avec ses messages éphémères. Il est désormais possible de les choisir par défaut dans ses conversations.

L’une des nombreuses fonctionnalités de WhatsApp pour protéger la vie privée des utilisateurs est baptisée messages éphémères. Comme son nom l’indique, cette option permet aux utilisateurs d’envoyer des messages qui disparaissent après une période de temps donnée. Cela étant dit, le problème, à l’heure actuelle, c’est qu’il faut se souvenir de les activer et que l’option ne s’applique pas aux messages envoyés précédemment. Autrement dit, certains utilisateurs peuvent oublier de s’en servir.

WhatsApp va plus loin avec ses messages éphémères

Cependant, il semblerait que WhatsApp soit conscient de ce petit problème. En effet, la plate-forme vient d’annoncer que les utilisateurs peuvent désormais définir les messages éphémères comme option par défaut pour leurs nouvelles conversations. Cela signifie que, une fois activée, toutes les nouvelles conversations que vous démarrerez auront les messages éphémères activés pour que vous n’ayez pas à vous souvenir de le faire à chaque fois.

Il est désormais possible de les choisir par défaut dans ses conversations

Selon le communiqué de WhatsApp, “les utilisateurs WhatsApp auront désormais la possibilité d’activer les messages éphémères par défaut pour toutes leurs nouvelles conversations. Lorsque activée, toutes les nouvelles discussions que vous ou une autre personne commencez verront les messages disparaître après la durée qui aura été choisie, et nous avons ajouté une nouvelle option à la création d’une discussion de groupe qui permet de l’activer pour les groupes que vous créez. Cette nouvelle fonctionnalité est optionnelle et ne change ni ne supprime aucune de vos conversations existantes.”

Par ailleurs, WhatsApp offrira aussi de nouvelles options quant à la durée d’affichage de ces messages éphémères. Jusqu’à présent, il fallait se contenter de 7 jours. Avec cette nouveauté, les utilisateurs auront désormais le choix d’un délai plus court, 24 heures, ou plus long, 90 jours. Si cela vous intéresse, il suffit d’installer la dernière version en date de WhatsApp et le tour est joué.