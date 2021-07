WhatsApp : les messages archivés vont enfin rester archivés

WhatsApp permet de changer le comportement des conversations archivées en introduisant un paramètre dédié.

Les plates-formes de messagerie instantanée comme WhatsApp proposent aujourd’hui bien davantage que les fonctionnalités classiques de messagerie. Il est notamment possible d’agir sur les conversations, en archivant des messages, par exemple. Une option qui existe depuis longtemps chez WhatsApp mais qui avait jusqu’à présent un fonctionnement assez frustrant.

WhatsApp permet de changer le comportement des conversations archivées

Dans WhatsApp, vous pouvez archiver les messages auxquels vous ne participez plus. C’est une bonne option pour faire disparaître de l’application les plus anciennes conversations sans pour autant les supprimer, au cas où vous auriez besoin d’y revenir dans le futur. Cependant, chaque fois que le destinataire d’une conversation archivée envoie un message, la conversation sort automatiquement d’archive. Un processus qui peut être très frustrant au quotidien.

Ceci étant dit, il y a aujourd’hui une bonne nouvelle. En effet, WhatsApp a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau paramètre permettant aux utilisateurs de décider du mode de gestion de ces messages archivés. Avec cet ajout, il est possible de choisir de garder les messages archivés vraiment archivés, autrement dit, non visibles et muets, ou si vous souhaitez conserver le comportement actuellement implémenté dans l’application.

Si l’utilisateur opte pour la première option, même si une conversation archivée redevient active par l’action de l’autre partie, elle restera archivée et muette, et ne viendra donc pas vous importuner. Cependant, si l’utilisateur souhaite participer à la discuter, il pourra la faire sortir d’archive manuellement. Difficile de savoir ce qui a pris si longtemps à WhatsApp pour introduire cette fonctionnalité, d’autant plus que nombre d’utilisateurs s’en plaignent depuis longtemps.

Ces modifications devraient déjà être déployées, et donc opérationnelles. Assurez-vous simplement d’avoir la dernière version en date de WhatsApp sur votre appareil pour pouvoir en profiter.