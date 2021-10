WhatsApp : le chiffrement de bout en bout des sauvegardes arrive en bêta sur iOS

La bêta WhatsApp pour iOS introduit le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud. Un aspect supplémentaire bienvenu dans le respect de votre vie privée.

Les applications mobiles ont, pour la plupart, encore beaucoup à faire pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs. Il y a énormément d’aspects à prendre en considération. A fortiori pour une application aussi intime qu’une application de messagerie instantanée comme WhatsApp. Aujourd’hui, celle-ci fait un pas supplémentaire dans le bon sens sur iOS.

Apple fait grand cas, régulièrement, des efforts déployés pour protéger la vie privée de ses clients et pour vanter les nombreuses fonctionnalités qu’il introduit pour renforcer cette protection et la sécurité en général de ses appareils. Cependant, saviez-vous que, malgré toutes ces fréquentes déclarations, la firme de Cupertino ne propose pas de chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud ?

La marque à la pomme a bien expliqué, plusieurs fois, que ces sauvegardes sont effectivement chiffrées, mais il a été découvert que ce chiffrement n’était pas maintenu de bout en bout. Autrement dit, Apple dispose des clefs nécessaires au chiffrement, et si le géant le souhaite, ou si on lui ordonne, par exemple, il est en mesure de déchiffrer les sauvegardes et accéder à vos contenus. La bonne nouvelle, c’est que, bientôt, vos conversations WhatsApp resteront totalement protégées, même lorsque sauvegardées sur iCloud.

C’est WABetaInfo qui a découvert l’information. Dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, le chiffrement de bout en bout est actif pour les sauvegardes stockées dans iCloud. Cela permet de donner les clefs du déchiffrement au propriétaire du compte, autrement dit, vous. Ainsi, dans l’éventualité où quelqu’un obtiendrait l’accès à l’une de vos sauvegardes iCloud et serait en mesure de la déchiffrer, vos conversations WhatsApp resteraient en sécurité.

WhatsApp avait annoncé cette fonctionnalité en septembre dernier et il semblerait que l’entreprise soit aujourd’hui prête à la tester en conditions réelles. Nul ne sait cependant quand celle-ci pourrait sortir de bêta. Cela pourrait arriver très bientôt, ou prendre quelques mois, selon les retours des premiers utilisateurs.