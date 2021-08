WhatsApp lance un programme de bêta publique pour son application desktop

WhatsApp lance aujourd'hui une première version bêta publique pour ses applications desktop Windows et macOS.

La majorité des applications et autres services web passent aujourd’hui par des phases de bêta. C’est une étape presque obligatoire pour permettre de peaufiner les nouveaux développements, de les confronter à un plus grand nombre d’utilisateurs et de récupérer les premiers retours avant d’envisager un déploiement à grande échelle. Les phases de test public n’échappent aujourd’hui à personne, pas même au plus populaire des services de messagerie instantanée WhatsApp.

WhatsApp lance un programme de bêta pour son application desktop

WhatsApp, comme la plupart des applications, se retrouvent donc régulièrement dans une phase de bêta test. Une étape nécessaire dans la mesure où, avant de déployer telle ou telle version aux utilisateurs du monde entier, il convient de s’assurer que le tout fonctionne sans accroc. Après tout, si les équipes devaient publier une version au grand public et que celle-ci ne fonctionne pas parfaitement ou pire, qu’elle vient rendre l’application inutilisable, les conséquences pourraient être catastrophiques.

Les versions Windows et macOS sont concernées

WhatsApp dispose aujourd’hui de versions bêta pour ses applications mobiles sur iOS et Android mais aujourd’hui, si l’on en croit WABetaInfo, il semblerait que la plate-forme travaille aussi à la mise en place d’un programme de bêta publique pour son application desktop. Comme vous le savez peut-être, WhatsApp dispose d’une application desktop permettant aux utilisateurs de rester en contact avec leurs proches depuis leur ordinateur plutôt que de devoir aller constamment chercher leur téléphone.

Ce programme bêta permet aux utilisateurs qui le souhaitent de tester les nouvelles fonctionnalités, et autres correctifs, avant tout le monde. Cela permet aussi à WhatsApp de découvrir d’éventuels nouveaux bugs et failles de sécurité avant que les versions ne soient déployées au grand public. Ce programme bêta pour le desktop couvre les deux versions, Windows et macOS. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez télécharger la version Windows ici. Si vous êtes sous macOS, la version adéquate est à récupérer ici.

À noter, puisqu’il ne s’agit que d’une version bêta, il est tout à fait possible que vous rencontriez des bugs ici et là. Faire de cette version votre application de tous les jours n’est donc pas nécessairement recommandé.