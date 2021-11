WhatsApp lance ses Communautés pour répondre à Discord

WhatsApp travaillerait sur ses Communautés, des groupes améliorés, pour répondre à Discord notamment.

Discord a réussi à se développer énormément ces dernières années, devenant une plate-forme très populaire, et pas uniquement auprès des joueurs. Nombreuses sont les entreprises à chercher un moyen de maintenir le lien avec leurs clients d’une manière plus personnelle et plus directe que ce qui pouvait exister auparavant. Cela favorise aussi les communautés, pour que les clients d’une société ou les utilisateurs d’un groupe particulier, ou partageant simplement un hobby, puissent se rassembler pour discuter. De quoi donner des idées à WhatsApp.

WhatsApp travaillerait sur ses Communautés

Aujourd’hui, il semblerait que WhatsApp veuille offrir quelque chose de similaire à ses utilisateurs. Comme découvert par XDA Developers et WABetaInfo, WhatsApp travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité baptisée tout simplement Communautés. Il s’agirait là de quelque chose de plus avancé que les groupes existants, avec les administrateurs des groupes qui peuvent créer des groupes dans ces mêmes groupes.

Des groupes améliorés, pour répondre à Discord notamment

Ceci serait donc très similaire à ce que propose Discord où, au sein d’un canal sur un serveur, il y a plusieurs petits canaux. Ceux-ci peuvent être utilisés pour des annonces, pour les chats vocaux, pour les discussions d’ordre général, etc. Dans un sens, des plates-formes comme Telegram offrent déjà quelque chose de très similaire, les utilisateurs pouvant rejoindre des groupes Telegram pour recevoir des mises à jour, des annonces de produit et bien plus encore.

WhatsApp aurait aussi l’intention de différencier les groupes traditionnels des Communautés avec des icônes. Les Communautés auront ainsi une icône en forme de carré avec les coins arrondis tandis que les groupes “normaux” ont des icônes rondes. Nul ne sait, évidemment, à l’heure actuelle, quand cette fonctionnalité sera déployée. Une chose est sûre, pour les plus gros utilisateurs, cette nouvelle fonction pourrait être très utile au quotidien.