WhatsApp : il sera bientôt plus facile de rejoindre les appels manqués

Il sera bientôt plus facile de rejoindre les appels manqués sur WhatsApp grâce à une nouvelle fonctionnalité actuellement en bêta.

WhatsApp propose constamment des nouveautés et autres améliorations de ses fonctionnalités existantes pour proposer une expérience toujours plus agréable à ses utilisateurs. Bientôt, il devrait être plus facile de rejoindre les appels de groupe manqués. Explication.

Vous est-il déjà arrivé de manquer un appel de groupe sur WhatsApp ? Peut-être étiez-vous occupé(e) à ce moment-là, peut-être n’aviez-vous pas entendu le téléphone sonner. Peu importe la raison, vous avez manqué l’appel et le seul moyen de rejoindre la conversation vocale est de mettre un terme à l’appel et de vous rappeler. Pas franchement pratique. Cela devrait changer bientôt, si l’on en croit un article de WABetaInfo.

Grâce à une nouvelle fonctionnalité actuellement en bêta

La publication a découvert des indices dans la dernière version bêta de WhatsApp sur iOS suggérant que les utilisateurs pourront rejoindre les appels de groupe manqués sans devoir interrompre l’appel en cours. Très simplement, si vous êtes parmi les participants attendus d’un appel de groupe mais que vous ne l’avez pas rejoint, vous recevrez une notification qui vous permettra de rejoindre l’appel directement à tout moment.

WABetaInfo montre aussi comment l’organisateur de l’appel peut avoir accès à la liste des participants, y compris ceux qui ont raté le tout début de l’appel. Il est alors possible de les avertir qu’un appel est en cours, au cas où ledit participant ne soit pas au courant. Nombreux sont encore ceux qui doivent travailler ou étudier depuis chez eux, ce genre de fonctionnalités devrait être très appréciée. Parfait si vous tentez de joindre un collègue ou un étudiant pour un projet particulier, par exemple.

Pour l’heure, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera accessible au grand public mais dans la mesure où elle est actuellement en bêta, on ne peut qu’imaginer qu’elle devrait être déployée dans un futur relativement proche.