Dire que WhatsApp est une application de messagerie instantanée populaire est un doux euphémisme. Les chiffres le montrent régulièrement et ce ne sont pas les derniers en date qui viendront prouver le contraire. Le service vient encore de franchir un nouveau palier.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde. Et si l’on en croit la dernière annonce publique de l’entreprise, elle vient encore une fois de le prouver. WhatsApp vient en effet de révéler que sa plate-forme accueillait actuellement un peu plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde entier. Des chiffres qui pourraient donner le tournis à n’importe qui. Et qui confortent assurément la place du service sur le marché.

WhatsApp franchit la barre des 2 milliards d’utilisateurs

C’est effectivement un chiffre très impressionnant. Rares sont les applications de messagerie à pouvoir se targuer de compter autant d’utilisateurs. En vérité, le seul qui pourrait rivaliser sur ce segment, ce serait très probablement la plate-forme chinoise WeChat. Aux dernières nouvelles, elle comptait pas moins de 1 milliard d’utilisateurs, mais c’était il y a de nombreux mois. Nous ne serions pas surpris qu’elle fasse aujourd’hui jeu égal, a fortiori quand on sait combien de services annexes elle propose en sus de la simple messagerie.

Sans sacrifier la sécurité et le respect de la vie privée

WhatsApp a aussi profité de cette annonce pour réitérer l’importance du chiffrement. Selon l’entreprise, plus ils ont d’utilisateurs, plus celui-ci a une place importance sur la plate-forme. En effet, selon le communiqué, “un chiffrement fort est une nécessité dans nos vies modernes. Nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité parce que cela ferait diminuer la sécurité de nos utilisateurs. Et pour toujours davantage de protection, nous travaillons avec des experts en sécurité, nous utilisons des technologies éprouvées et reconnues pour empêcher les mauvais usages et pour offrir un certain nombre de contrôles et de moyens pour rapporter des problèmes – sans pour autant sacrifier la vie privée.” Cela étant dit, avec cette énorme base d’utilisateurs en sa possession, Facebook – à qui appartient WhatsApp – n’a pas encore entrepris de monétiser la plate-forme. Cela ne semble plus à l’ordre du jour, pour le moment en tout cas. À suivre !