WhatsApp commence à tester la prise en charge du multi-appareils

WhatsApp vient enfin de démarrer les premiers tests de sa fonctionnalité de prise en charge du multi-appareils sur un même compte.

Cela fait quelque temps maintenant que l’on sait que WhatsApp travaille à la prise en charge du multi-appareils. Cela étant dit, nous attendions de voir l’avancement de ce chantier pour les utilisateurs. Aujourd’hui, il y a du nouveau sur le sujet : la plate-forme a démarré les premiers tests.

WhatsApp teste enfin le multi-appareils

Le problème avec WhatsApp, c’est que, contrairement à d’autres applications de messagerie instantanée, le compte est lié au numéro de téléphone. Ce qui signifie que, téléphone et ordinateur exceptés, vous êtes plus ou moins limité(e) en termes d’appareils. Cela étant dit, l’entreprise avait déclaré il y a un certain temps maintenant avoir l’intention de permettre une prise en charge du multi-appareils. Il semblerait que le moment soit venu.

Encore un peu de patience

WhatsApp vient d’annoncer avoir démarré les tests de cette nouveauté. Selon un communiqué officiel, “avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez utiliser WhatsApp sur votre smartphone et jusqu’à quatre autres appareils hors smartphones simultanément – même si la batterie de votre téléphone est à plat -. Chaque appareil compagnon se connectera à votre compte WhatsApp ne manière indépendante tout en maintenant le même niveau de respect de votre privée et de sécurité via le chiffrement de bout en bout que les utilisateurs de WhatsApp sont en droit d’attendre.”

L’entreprise donne par ailleurs une explication, si l’on peut dire, du délai qui aura été nécessaire. Il semblerait que ce soit un souci de sécurité. En effet, avant cette fonctionnalité, tous les utilisateurs étaient identifiés par une clef d’identité unique. Désormais, chaque appareil dispose de sa clef d’identité qui permet de vérifier qu’ils sont bien qui ils annoncent être.

À l’heure actuelle, le multi-appareils n’est encore qu’en test, seul un petit nombre d’utilisateurs y a accès pendant cette phase de bêta. Il ne fait aucun doute cependant que le test s’élargira avec le temps pour englober davantage d’utilisateurs avant de devenir totalement accessible.