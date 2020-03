WhatsApp : bientôt les messages éphémères ?

Les messageries instantanées ont beaucoup évoluées ces dernières années, répondant aux besoins de leurs utilisateurs et se copiant plus ou moins les unes les autres. Aujourd'hui, la tendance est aux messages éphémères. WhatsApp pourrait suivre le mouvement très bientôt.

Sur certaines applications de messagerie instantanée et autres plate-formes sociales, il est possible d’envoyer des contenus de manière temporaire. Ceux-ci disparaissent après un temps prédéfini. Récemment, Twitter démarrait le test d’une fonctionnalité similaire baptisée Fleets. Aujourd’hui, il s’avère que WhatsApp pourrait en bénéficier à son tour. On retrouve en effet cette option dans la dernière version bêta en date découverte par WABetaInfo.

Les messages éphémères bientôt disponibles sur WhatsApp ?

Ainsi, selon le code de cette version, il semblerait que la fonctionnalité existe. WhatsApp pourrait démarrer très bientôt une phase de test en ce qui concerne les messages éphémères. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d’envoyer des messages aux autres utilisateurs. Ces messages seraient automatiquement détruits après un délai prédéfini. Selon les découvertes de WABetaInfo, ces délais s’échelonnent de une heure à une année complète. Autrement dit, si vous avez l’intention de démarrer une conversation très privée, ou de transmettre des informations sensibles, que vous voulez limiter au maximum les personnes qui pourraient voir ces messages, vous opterez pour le délai minimal. Après quoi, les messages seront définitivement détruits.

La fonction existe en tout cas dans la dernière version bêta

Cette méthode est plus efficace que de supprimer vos conversations. En effet, lorsque vous procédez ainsi, les conversations subsistent sur les appareils des destinataires. Si cette fonction est effectivement présente dans la dernière version bêta à ce jour, nul ne sait quand elle sera activée. Et WhatsApp procèdera très certainement d’abord à une phase de test avant d’envisager de la déployer au grand public. Autrement dit, il pourrait falloir attendre assez longtemps avant de pouvoir en profiter, et la version finale pourrait être différente de celle découverte aujourd’hui. Mais une chose est certaine, WhatsApp a bien l’intention de proposer à son tour les messages éphémères sur sa plate-forme.