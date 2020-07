WhatsApp annonce plusieurs nouveautés très sympathiques

WhatsApp est l'un des services de messagerie instantanée les plus populaires du moment. Pour conserver sa place sur ce trône, l'application se doit proposer de nouvelles fonctionnalités. En voici quelques-unes.

WhatsApp est devenu un service de messagerie instantanée incontournable pour de nombreux utilisateurs. Cela étant dit, bien qu’extrêmement populaire, la plate-forme n’est pas nécessairement la meilleure dans sa catégorie. D’autres applications de messagerie proposent des fonctionnalités mieux pensées ou des options que n’a pas, tout simplement, WhatsApp. Aujourd’hui, il semblerait que WhatsApp ait décidé d’en ajouter quelques-unes à son catalogue.

WhatsApp dévoile plusieurs nouveautés à venir

Dans une annonce faite via son blog, WhatsApp révèle l’arrivée prochain d’un certain nombre de fonctionnalités sur ses applications mobiles ainsi que sur sa version web et desktop. Parmi celles-ci, les stickers animés, quelque chose que des applications comme LINE ou KakaoTalk proposent depuis longtemps maintenant. Mais après tout, mieux vaut tard que jamais, non ?

Au menu, stickers animés, QR Codes et mode sombre

WhatsApp introduit aussi l’utilisation des QR Codes pour ajouter des contacts. Autrement dit, avec cette nouvelle fonction, plutôt que d’utiliser un numéro de téléphone, les utilisateurs pourront simplement scanner un QR Code pour ajouter un contact à l’application. Voilà qui devrait être très pratique pour les entreprises qui cherchent à communiquer avec leurs clients de la plus simple des manières.

La mise à jour apportera aussi un mode sombre aux versions web et desktop de WhatsApp. Le mode sombre est disponible depuis longtemps maintenant sur iOS et Android, c’est une bonne chose de le voir arriver pour les utilisateurs desktop. Selon WhatsApp, ces modifications et nouveautés devraient être déployées durant les prochaines semaines. Encore un peu de patience.