WhatsApp ajoute le chiffrement de bout en bout à ses sauvegardes

WhatsApp annonce l'arrivée du chiffrement de bout en bout dans les sauvegardes. Simple procédure de communication ou véritable mesure de sécurité ?

WhatsApp, comme nombre de services sociaux, fait transiter des informations très personnelles quant à ses utilisateurs. Avec les scandales de ces dernières années, des lois ont été promulguées et ces plates-formes ont aujourd’hui davantage d’obligations, notamment quant au respect de la vie privée de leurs utilisateurs. Cela passe par exemple par le chiffrement de bout en bout. WhatsApp franchit une étape supplémentaire sur ce point.

WhatsApp annonce l’arrivée du chiffrement de bout en bout dans les sauvegardes

WhatsApp implémente actuellement un chiffrement de bout en bout pour ses discussions et aujourd’hui, selon un post du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, il semblerait que ce chiffrement de bout en bout se prépare à arriver dans les sauvegardes. Cette mesure de sécurité s’applique tant sur iOS que sur Android, ce qui signifie que les sauvegardes WhatsApp stockées dans iCloud ou Google Drive seront désormais chiffrées de bout en bout.

Selon Mark Zuckerberg, “nous ajoutons une couche de sécurité supplémentaire à WhatsApp : une option de chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes que les gens choisissent de stocker dans Google Drive ou iCloud. WhatsApp est le premier service de messagerie au monde à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et arriver jusque-là était un véritable défi technique qui aura nécessité un framework totalement nouveau pour le stockage des clefs et le stockage dans le cloud sur les différents systèmes d’exploitation.”

Simple procédure de communication ou véritable mesure de sécurité ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le chiffrement de bout en bout signifie que seul les appareils légitimes pourront déchiffrer les contenus des discussions et des sauvegardes. Cela signifie que, même dans l’éventualité où quelqu’un intercepterait les messages ou les sauvegardes, l’attaquant ne pourrait pas déchiffrer le contenu. Jusqu’à présent, le manque de chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes pouvait être considéré comme l’une des faiblesses de WhatsApp.

Ceci étant dit, il a récemment été découvert que Facebook fait appel à contractuels qui ont des outils spéciaux capables, apparemment, de casser le chiffrement des discussions. Autrement dit, cette nouvelle annonce officielle est à prendre avec des pincettes. C’est une annonce qui a du poids d’un point de vue marketing mais l’on ne sait pas vraiment de quoi il retourne en réalité.