WhatsApp adorerait proposer son application sur Apple iPad

WhatsApp "adorerait" proposer une version iPad de son service. Verra-t-elle le jour bientôt ?

Dans l’écosystème Apple, WhatsApp ne peut être utilisé que sur l’iPhone et sur les machines Mac, il faut utiliser au choix l’application desktop ou la version web. Il y a eu de nombreuses rumeurs laissant entre que WhatsApp pourrait lancer une version de son application sur iPad, mais à ce jour, cela n’est toujours pas arrivé. Il y a cependant de l’espoir sur ce front.

En effet, interrogé par The Verge, Will Cathcart, responsable de WhatsApp, déclarait au medium américain : “Les gens veulent une application iPad depuis longtemps. Et nous adorerions le faire.” Will Cathcart laissait aussi entendre que l’entreprise avait déjà posé les fondations pour une version tablette de WhatsApp lorsqu’elle avait introduit la prise en charge du multi-appareil l’année dernière.

Verra-t-elle le jour bientôt ?

Selon les propres mots de Will Cathcart : “Nous avons beaucoup travaillé sur les technologies pour supporter le multi-appareil. Nos applications web et desktop en sont dotées. Si j’ai activé le multi-appareil, je peux éteindre mon téléphone ou perdre la connexion au réseau et toujours recevoir mes messages sur son ordinateur. Cela serait vraiment important pour une application tablette, de pouvoir utiliser l’application même lorsque votre smartphone n’est pas allumé. La technologie sous-jacente nécessaire est déjà là.”

Difficile de savoir si cet intérêt annoncé pour une application iPad signifie que l’entreprise est simplement intéressé(e) ou si elle a déjà commencé à travailler dessus. Seul le temps nous le dira. Qui sait, peut-être une version iPad de WhatsApp verra-t-elle le jour très bientôt. Mais d’ici là, il faudra prendre son mal en patience et toujours garder son smartphone ou son ordinateur à portée de main quand on est sur l’iPad !