WhatsApp : 18 fonctionnalités cachées à connaître

WhatsApp regorge de fonctionnalités plus ou moins cachées très intéressantes au quotidien. En voici pas moins de 18.

Pour une application aussi populaire dans le monde entier, WhatsApp a su rester plutôt simple : la plupart des fonctionnalités sont évidentes. Ajouter un contact, envoyer un message à un groupe, passer un appel vidéo, tout est très facile.

Mais quand on plonge dans les menus et les paramètres, on découvre que WhatsApp abrite tout un tas de fonctionnalités plus ou moins cachées que vous ne connaissez peut-être pas. Ces fonctionnalités permettent notamment de gérer votre vie privée, votre stockage et autre.

1. Faites en sorte que les vieux messages disparaissent automatiquement

Commençons par faire le ménage dans les groupes et conversations WhatsApp. Vous pouvez automatiser le processus en utilisant la fonction Messages éphémères. Une fois activée, cette fonctionnalité viendra effacer automatiquement les messages et media de plus de 90 jours maximum (ou 24 heures seulement, ou 7 jours). Pour l’activer, allez dans le groupe ou la conversation, tapotez sur la barre du haut et dans les options, choisissez Messages éphémères.

2. Envoyez des photos qui disparaissent après une seule ouverture

WhatsApp permet aussi d’envoyer des photos et vidéos qui disparaissent une fois vues. Le processus n’est pas totalement sûr, dans la mesure où il est possible de réaliser une capture d’écran sans que vous ne soyez averti.

Lorsque vous ajoutez une photo ou une vidéo, vous verrez une icône avec un “1” et un cercle autour. Tapotez dessus pour envoyer une photo qui disparaîtra après sa première ouverture.

3. Arrêtez d’enregistrer photos et vidéos par défaut

WhatsApp enregistre automatiquement toutes les photos et vidéos dans votre galerie. Ce qui vient remplir très rapidement le stockage du téléphone.

Sur iPhone, allez dans Paramètres > Conversation > Enregistrer dans la galerie pour désactiver l’option.

Sur Android, allez dans Paramètres > Utilisation données et stockage et dans la section Téléchargement auto des médias, dans En utilisant les données mobiles et En connexion Wi-Fi et En itinérance, décochez Photos, Audio, Vidéos et Documents.

4. Formater le texte avec les modificateurs

WhatsApp a un secret pour formater le texte. Tout comme dans Microsoft Word, vous pouvez formater en gras, en italique et autre. Il suffit d’encadrer le texte avec des modificateurs. Par exemple, pour mettre en gras, entourez le ou les mots par des astérisques.

Voici la liste des modificateurs pris en charge par WhatsApp : _ pour l’italique, * pour le gras, ~ pour le barré et “` pour mettre en chasse.

WhatsApp a aussi un menu pour le formatage si vous ne voulez pas utiliser ces modificateurs. Sélectionnez le texte à formater. Sur iPhone, tapotez alors sur le bouton BIU dans la popup. De là, vous pouvez choisir le formatage. Sur Android, tapotez sur le bouton Gras ou Italic dans le menu qui apparaît. Les options barré et chasse sont dans le sous-menu Plus.

5. Utilisez l’étoile pour sauver des messages

Certains messages sont très importants, comme une réservation quelconque ou des renseignements pratiques. WhatsApp a une fonctionnalité Étoile qui permet de les sauvegarder et de les retrouver facilement depuis la section “Messages importants” dans les paramètres sur iPhone et le menu Plus sur Android.

Pour déclarer un message comme important, tapotez et restez appuyé puis choisissez Important dans le menu.

6. Vous pouvez enfin faire taire une conversation… pour toujours si vous le voulez

Parfois, un groupe de discussion devient du grand n’importe quoi ou alors vous vous retrouvez harcelé de notifications. Si vous ne pouvez pas les bloquer ou quitter le groupe, réduisez-le au silence. Et WhatsApp a enfin une option pour le faire.

Dans la conversation à faire taire, tapotez sur le barre en haut et choisissez Silence. Ensuite, choisissez la durée (8 heures, 1 semaine, Toujours).

7. Cacher une conversation avec les Archives

Après avoir réduit au silence une conversation, il est possible de la faire disparaître de votre liste de discussions. Archiver une conversation va déplacer cette dernière de manière permanente dans la liste des Archives.

Sur iPhone, balayez vers la droite la ligne de la conversation, tapotez sur Plus et choisissez Archiver. Sur Android, tapotez et restez appuyé. Tapotez ensuite sur Archive en haut de l’écran.

8. Cachez la date et l’heure de votre dernière connexion

Le statut “Vu à” vous trahit. Il indique aux autres la date et l’heure de votre dernière connexion sur l’application. Vous pouvez dissimuler cette information depuis les Paramètres puis dans Compte, Confidentialité, Vu à. Sélectionnez Personne pour dissimuler l’information à tous. Vous pouvez restreindre à vos contacts uniquement.

9. Empêchez les gens de vous ajouter à des groupes sans invitation

Sur WhatsApp, tout ceux qui ont votre numéro peuvent vous ajouter à un groupe. Mais WhatsApp permet d’empêcher de le faire sans invitation préalable.

Dans Paramètres > Compte > Confidentialité > Groupes, choisissez Mes contacts pour limiter la chose. Vous pouvez aussi choisir “Mes contacts sauf” pour en exclure certains. Ceux-ci devront vous demander la permission d’abord.

10. Supprimer les données WhatsApp non nécessaires

Si vous utilisez beaucoup WhatsApp, l’application peut occuper énormément de stockage sur votre smartphone. WhatsApp dispose d’un outil de gestion du stockage interne pour retrouver et supprimer les conversations, photos ou vidéos qui ne vous sont plus utiles.

Direction les Paramètres > Utilisation données et stockage > Gérer le stockage. Là, vous pouvez filtrer pour retrouver les éléments les plus volumineux et les supprimer directement.

11. Utiliez WhatsApp sur votre ordinateur (sans votre smartphone à proximité)

Saviez-vous que vous pouvez utiliser WhatsApp sur votre ordinateur ? Le service fonctionne dans un navigateur via le client web ou l’application Desktop. Scannez le QR Code fourni dans Paramètres > Appareils liés et suivi le guide.

Pour que cela fonctionne, il faut que votre smartphone soit à proximité et connecté à internet. Avec la fonctionnalité bêta multi-appareils, vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur votre ordinateur, même lorsque vous êtes loin de votre téléphone. Assurez-vous simplement de vous connecter avec votre smartphone tous les 14 jours au moins.

Pour en profiter, c’est dans Paramètres > Appareils connectés > Multi-appareils bêta > Rejoindre la bêta.

12. Partager sa position en direct

Encore une fonction très utile cachée dans les menus. Vous pouvez partager votre position en direct avec n’importe qui sur WhatsApp. Parfait lorsque vous devez retrouver quelqu’un ou si vous ne vous sentez pas en sécurité sur un trajet quelconque.

Ouvrez la conversation et tapotez sur le bouton Joindre (sur iPhone, c’est l’icône +, sur Android, le petit trombone). Dans le menu, choisissez Localisation.

13. Épingler les conversations importantes en haut de la liste

WhatsApp permet d’épingler jusqu’à trois conversations en tête de liste dans les Discussions. Celles-ci seront toujours en tête, même si d’autres sont bien plus actives.

Sur iPhone, balayez vers la droite la conversation et tapotez sur Épingler. Sur Android, tapotez et restez appuyé puis choisissez Épingler. Vous pouvez “désépingler” de la même manière.

14. Changer le fond d’écran d’une conversation

Il est possible de modifier le fond d’écran d’une conversation en particulier.

Direction les Paramètres > Discussions > Fond d’écran > Choisir un nouveau fond d’écran. Pour changer le fond d’écran en mode sombre, passez d’abord en mode sombre et tapotez sur Choisir le fond d’écran du mode sombre. Vous pouvez opter pour un fond d’écran parmi ceux proposés ou sélectionner une image sur votre téléphone.

Pour modifier le fond d’écran d’une conversation en particulier, il faut ouvrir la conversation, puis, sur iPhone, tapoter sur le bandeau en haut et ensuite allez dans “Fond d’écran et Son”. Sur Android, dans la conversation, tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points et choisissez Fond d’écran.

15. Sauvegardez vos conversations

Les conversations et photos échangées sur WhatsApp peuvent être très importantes pour vous, il convient de les sauvegarder. Dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions, vous pouvez activer les sauvegardes automatiques. Sur iPhone, les données sauvegardées vont dans iCloud, sur Android dans Google Drive.

16. Déplacez vos discussions d’un iPhone vers Android

Pendant très longtemps, il n’était pas possible de transférer ses sauvegardes d’un iPhone vers Android. WhatsApp le permet depuis peu (pour Android 12 et supérieur).

Pour transférer ses discussions, dans Paramètres > Discussions > Transférer les discussions vers Android. Le transfert d’Android vers iPhone n’est pas encore disponible (mais il est possible d’y arriver par une méthode détournée).

17. Export individuel d’une discussion

Il est possible d’exporter une seule discussion dans un format compressé. Avec tous les textes et media. Et le tout peut être importé ensuite dans une application Telegram.

Pour exporter une discussion, ouvrez cette dernière et tapotez sur le nom en haut. Ensuite, choisissez Exporter la discussion.

18. Supprimer un message pour tous

Vous avez envoyé un message par erreur ? Vous pouvez le supprimer de la discussion ou du groupe et personne ne pourra plus le voir.

Dans la discussion concernée, tapotez et restez appuyé sur le message à faire disparaître. Tapotez ensuite sur le bouton Supprimer. Sélectionnez davantage de messages si vous le souhaitez et tapotez encore sur le bouton Supprimer. Dans la popup, choisissez enfin l’option “Supprimer pour tout le monde”.