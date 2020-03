What We Do In The Shadows : la bande-annonce de la deuxième saison

Dans cette saison, le personnage de Guillermo interprété par Harvey Guillén se transformera en chasseur de vampire, perpétuant sa lignée descendant (à 2%) de Van Helsing. L'aspect comique sera donc plus que jamais au rendez-vous.

Taika Waititi s’est révélé grâce au très décalé et loufoque long-métrage What We Do In The Shadows (Vampires en toute intimité) qu’il a co-écrit et co-réalisé avec Jemaine Clement en 2014, et dans lequel il apparaît également à ses côtés. Le film reprenait à son compte tous les stéréotypes et poncifs sur les vampires de la plus drôle des manières pour les détourner, et le succès fut tel qu’une série éponyme est diffusée sur FX depuis mars 2019. Rapidement, la chaîne américaine a commandé une seconde saison, qui sera elle diffusée à partir du 15 avril et jusqu’au 10 juin. On retrouvera Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, et Mark Proksch dans leur appartement new-yorkais et au-delà.

Du beau monde au casting

La première saison faisait d’ores et déjà la part belle aux guest stars, avec des apparitions de Kristen Schaal, Dave Bautista, l’équipe originale du film (Taika Waititi, Jonathan Brugh, Jemaine Clement), Tilda Swinton (qui s’y connaît en vampire depuis son rôle dans l’excellent Only Lovers Left Alive), Evan Rachel Wood (Westworld), Danny Trejo (Machete) et Wesley Snipes (accusé d’être un chasseur de vampire, clin d’œil à son rôle de Blade).

Diffusée dans moins d’un mois

Dans cette seconde saison composée de 10 épisodes, on pourra apercevoir de nouveaux invités, et pas des moindres puisque Craig Robinson (The Office) jouera Derek, à la tête d’un groupe de chasseurs de vampire amateurs et Mark Hamill (Star Wars), dont le rôle n’a pas encore été précisé. Taika Waititi et Jemaine Clement sont de retour à l’écriture et à la production exécutive. La diffusion sera assurée par FX le 15 avril, et dès le lendemain les épisodes seront disponibles sur Hulu.