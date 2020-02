Westworld : 3 bandes-annonces cachées dénichées par les internautes

Grâce à un utilisateur de reddit, une bande-annonce jusqu'alors cachée a été dévoilée et permet d'avoir un aperçu de trois personnages clés de la prochaine saison, notamment Aaron Paul, nouvel ajout au casting.

La semaine dernière HBO dévoilait la première bande-annonce de la saison 3 de sa série phare Westworld. Depuis que le network a mis fin (un peu trop tôt) à Game of Thrones, il devra se reposer un peu plus sur la création deLisa Joy et Jonathan Nolan. Jusqu’à présent, de mystères en surprises, de Westworld à Shōgunworld, de labyrinthes en retours dans le temps, la série a su maintenir un scénario de haute volée, quoique capable de perdre les spectateurs dans ses intrigues. La saison 3 annoncée pour le 15 mars 2020 conservera la majeure partie de son casting, mais de nouveaux acteurs s’inscrivent dans l’histoire des parcs. Le premier d’entre eux est Aaron Paul, qui depuis Breaking Bad a réparti son temps entres les séries The Path et BoJack Horseman, avec un détour par le prologue de son rôle de Jesse Pinkman dans le long-métrage Netflix El Camino.

Un casting toujours aussi pointu

Le second et pas des moindres n’est autre que Vincent Cassel. Grosse surprise au casting, l’acteur principal de films cultes tels que La Haine, Irréversible, L’instinct de mort ou le récent Hors Normes rejoint l’équipe de Westworld pour la durée des 8 épisodes de cette saison 3 (au lieu de 10 habituellement). Celle-ci est toujours composée par Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris, Tessa Thompson, James Marsden et Anthony Hopkins.

The old gods are coming

La saison 3 réserve cependant déjà d’autres surprises. Un utilisateur de reddit a répéré sur le site Incite Inc., vitrine d’une compagnie de collecte et analyse de données géante dans le monde de la série, un trailer caché. L’ensemble du site est construit sur la notion de suivi de l’utilisateur et affiche l’adresse IP de la personne visitant la page. Pour gagner accès à la vidéo, u/MTC_Chickpea a vidé son historique et nettoyé ses cookies et lancé son VPN. La vidéo n’apparaît effectivement que si elle détecte une IP masquée. Découvrez-la ci-dessous.

Westworld — Trailer caché de la saison 3

Un autre trailer reprend image pour image la bande-annonce officielle, mais change les voix off à partir de 1 minutes et 33 secondes, ce qui permet d’en découvrir plus encore sur le rôle d’Aaron Paul. La vidéo est publiée sur YouTube par HBO mais n’est pas officiellement listée. Malgré tout, elle cumule actuellement plus de 45 000 vues.

Westworld — Trailer officiel avec voix off différentes

Un dernier enfin, plus décalé, raconte la rencontre entre Dolores (Evan Rachel Wood) et Caleb (Aaron Paul), façon comédie romantique, et promet une série “revue et augmentée” qui sera “35% plus romantique”.

Westworld — When Caleb Meets Dolores

Si vous n’aviez pas regardé la bande-annonce officielle, la voici :

Westworld — Trailer officiel de la saison 3