Westworld revient cet été sur HBO

La quatrième saison de la série télévisée Westworld est officiellement datée et se tease en vidéo.

Créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy avec les producteurs exécutifs Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis et Ben Stephenson ainsi que les studios Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros Television, Westworld se présente comme une odyssée sombre sur le sort de la vie intelligente sur Terre. La troisième saison s’est terminée il y a deux ans par la victoire de Maeve Millay et de Caleb Nichols sur Engerraund Serac (Vincent Cassel), tandis que l’Homme en noir semblait avoir été tué par son alter ego robotique, contrôlé par le Chalores (un amalgame des personnages Charlotte Hale et Dolores).

Un teaser pour la saison 4 de Westworld

La série dramatique de science-fiction reviendra le 26 juin prochain sur HBO pour une quatrième saison de huit épisode. Evan Rachel Wood sera de retour, ainsi que Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth et Aaron Paul. La comédienne Ariana DeBose sera d’ailleurs la nouvelle tête d’affiche de Westworld.