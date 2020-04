Westworld : HBO commande une saison 4

La série télévisée Westworld a été renouvelée par la chaine américaine HBO pour une quatrième saison qui pourrait seulement arriver d'ici deux ans.

Si la saison 3 va prendre fin en mai prochain, ce renouvellement est peu surprenant dans la mesure où Westworld reste une pièce maîtresse des programmes de HBO. Casey Bloys, un responsable du network américain, a d’ailleurs hâte d’en savoir plus sur les aventures de Dolores Abernathy et Maeve Millay : “Du parc western au métropolis techno-thriller, nous avons parfaitement adoré tous les rebondissements et toutes les surprises apportés par ces génies de l’écriture que sont Jonathan Nolan et Lisa Joy. Nous sommes impatients de découvrir où leur inspiration nous amènera par la suite.”

This is now.#Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e — Westworld (@WestworldHBO) April 22, 2020

Alors que les showrunners de Westworld vont créer de nouveaux projets pour la partie streaming vidéo du géant de l’e-commerce Amazon d’ici les prochains mois, des sources indiquent que la série de HBO pourrait atteindre les six saisons sur le long terme. Malgré des guests comme Aaron Paul et Vincent Cassel, l’adaptation libre du film éponyme de 1973 a subi une baisse d’audience pour sa troisième saison (1,7 million de téléspectateurs au total contre 2,05 millions pour la saison 2).

