Western Digital dévoile de nouveaux SSD My Passport

Les solutions de stockage externe sont aujourd'hui nombreuses, avec des options très variées en termes de performances et de volume. Les SSD externes sont une bonne option pour qui a besoin de performances. Voici de nouvelles références.

Les disques externes ne sont pas nouveaux et sont très pratiques dès lors que l’on a besoin de transporter de grandes quantités de données. C’est particulièrement vrai pour les créatifs comme les artistes, photographes et autres vidéastes. Si vous cherchez une nouvelle solution de stockage externe, vous pourriez être intéressé(e) par les nouveaux SSD Western Digital My Passport.

Western Digital dévoile de nouveaux SSD portables My Passport

Comme à l’accoutumée, ces nouveaux SSD sont proposés dans diverses tailles, jusqu’à 2 To. Ils utilisent aussi la technologie NVMe, pour des vitesses d’écriture pouvant atteindre les 1 000 Mo/s et des vitesses de lecture jusqu’à 1 050 Mo/s. Le chiffrement AES 256 bits est aussi de la partie, pour quiconque aurait besoin de protéger ses données. Les SSD sont aussi résistants aux chocs et aux vibrations et la connectique est assurée par un port USB-C, plus simple pour les nouvelles machines qui se sont débarrassées des ports USB-A.

Design affirmé, performances de hautes volées et tarifs abordables

Selon Susan Park, vice-présidente en charge des relations client chez Western Digital, “c’est une solution puissante et sophistiquée pour les créatifs et tous ceux qui ont besoin de transporter des fichiers rapidement. Les coins arrondis, les vagues et les bords doux améliorent la portabilité des SSD My Passport, les rendant très faciles à transporter mais aussi très reconnaissables en tant que tels avec un design qui leur a valu un award.”

Les SSD sont plus intéressant que les HDD dans la mesure où ils n’ont pas de pièces mobiles, ce qui les rend plus rapides, plus compacts et moins sujets aux pannes mécaniques. Les tarifs des SSD ont aussi considérablement diminué ces dernières années, les rendant bien plus abordables. Le modèle 500 Go sera vendu 120$. Comptez 200$ pour la version 1 To et 380 pour la version 2 To.