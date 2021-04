Werewolves Within : la comédie horrifique sortira cet été

Une première bande-annonce du long-métrage Werewolves Within basé sur les Loups-Garous de Thiercelieux.

Réalisé par Josh Ruben (Scare Me, Escape from Brooklyn, Hardly Working) et écrit par la scénariste et auteur Mishna Wolff, le film est basé sur le jeu vidéo en réalité virtuelle réalisé Red Storm Entertainment. Après qu’un projet de gazoduc ait créé des divisions au sein de la petite ville de Beaverfield, et qu’une tempête de neige ait piégé ses habitants dans l’auberge locale, Finn (Sam Richardson), garde forestier nouvellement arrivé, et Cecily (Milana Vayntrub), employée des postes, doivent essayer de maintenir la paix et de découvrir la vérité derrière une mystérieuse créature qui a commencé à terroriser la communauté.

L’adaptation cinématographique a été produite par Jason Altman, Margaret Boykin et Andrew Lieberman pour Ubisoft Film & Television (anciennement Ubisoft Motion Pictures) ; Matt Miller, Natalie Metzger et Benjamin Wiessner pour Vanishing Angle ; et Sam Richardson.

Un trailer pour Werewolves Within

Werewolves Within sortira le 25 juin prochain au cinéma et le 2 juillet prochain en VOD aux USA.

Les droits du film ont été acquis par IFC pour l’Amérique du Nord. Ils ont également été vendu au Royaume-Uni (Signature Entertainment), en Australie et en Nouvelle-Zélande (Kismet), en Allemagne, en Autriche et en Suisse (Telepool), en Italie (BIM), en Espagne, en Amérique latine et au Portugal (Diamond Films), dans la Communauté des États Indépendants (Central Partnership), au Benelux (Just Entertainment), en Scandinavie (Mislabel), au Moyen-Orient (Jaguar Films), à Singapour (Shaw Renters), en ex-Yougoslavie (Blitz) et en Grèce et à Chypre (Odeon). Pour la France, on est toujours dans l’attente d’une annonce officielle.