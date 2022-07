Welcome to Wrexham : l’histoire du rachat d’un club de football gallois en difficulté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney

Les comédiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont les propriétaires de l'un des plus anciens clubs de football britanniques et le plus ancien club professionnel gallois.

Il y a deux ans, Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy, 6 Underground, Red Notice) et Rob McElhenney ( It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest) se sont associés pour racheter les Red Dragons, surnom du Wrexham FC, dans l’espoir de transformer le club en une équipe que le monde entier pourrait soutenir. Le souci, c’est qu’ils n’ont aucune expérience du football et n’ont jamais travaillé ensemble. D’Hollywood au Pays de Galles, du terrain aux vestiaires, du bureau de direction au pub, Welcome to Wrexham retrace leur cours accéléré sur la gestion d’un club de football et les destins inextricablement liés d’une équipe et d’une ville qui compte sur deux acteurs de renom pour apporter de l’espoir et du changement à une communauté qui en a bien besoin.

Un trailer pour Welcome to Wrexham

Produit par Boardwalk Pictures, Welcome to Wrexham sera diffusé sur FX le 24 août prochain. La docu-série sera également disponible sur Hulu aux Etats-Unis puis dans le reste du monde sur Disney+. Une deuxième saison est d’ores et déjà en préparation.