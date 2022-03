Welcome to Derry : une préquelle pour It en série télévisée

It va revenir dans une préquelle pour la plateforme HBO Max.

La série préquelle commandée par HBO pour son service de streaming, actuellement appelée Welcome to Derry, débutera dans les années 1960, dans la période précédant les événements de It : Part One, le film de 2017 basé sur le roman d’horreur de Stephen King. L’histoire comprendrait également une origin story sur Pennywise le Clown.

Andy Muschietti, qui a réalisé It : Part One et It : Part Two en 2019, est rattaché à la production exécutive de la série télévisée avec Barbara Muschietti et Jason Fuchs, qui sera notamment en charge du scénario. A noter que le réalisateur Andy Muschietti s’occupera du premier épisode. Warner Bros Television supervise le projet, étant donné que Warner Bros Pictures a produit les deux films.

La scène d’ouverture du It de 2017

Les deux nouveaux films It ont rapporté au total plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial lors de leur sortie. Le premier film se déroule 27 ans après les événements du premier, avec un nouveau casting adulte qui prend la relève des enfants du premier volet. Le roman avait déjà été adapté en une mini-série de deux parties pour ABC en 1990, avec la performance emblématique de Tim Curry dans le rôle de Pennywise.