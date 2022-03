Weird West, une aventure de dark fantasy qui réinvente le Far West

Avec Weird West, les joueurs vont découvrir un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques : “Vos choix et décisions façonneront la légende du groupe de héros atypiques dont vous suivez les aventures, au cœur de contrées impitoyables au folklore saisissant. Le voyage dépend de vos actions. Les enjeux de chaque rencontre sont prégnants, et chacune de vos décisions impacte l’univers comme la manière dont vous pouvez interagir avec lui.”

After adding the finishing touches, making sure it's the best it can be…. This is it!

Weird West has gone GOLD, we're ready to release the WEIRD and the WEST onto the world!

The Journey begins March 31

PC | PS4 | Xbox One | Game Passhttps://t.co/PG7cNf5uGS pic.twitter.com/uVRDdxr0ZS

— WolfEye Studios – Weird West (@WolfEyeGames) March 28, 2022