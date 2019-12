Weird West : le jeune studio Wolfeye dévoile son RPG-action isométrique

Un jeu sur lequel garder un œil, par les co-créateurs de Prey et Dishonored, anciens du studio lyonnais Arkane.

Les Game Awards ont été l’occasion pour de grands noms du jeu vidéo de clarifier les projets à venir en 2020 et au-delà. Microsoft a présenté le design de sa Xbox X Series, Bethesda a montré une bande-annonce pour The Elder Scrolls Online: Elsweyr tandis que Godfall a été annoncé comme premier jeu du catalogue de la PlayStation 5 et que Senua’s Saga: Hellblade II et Ori and the Will of the Wisps révèlent la suite de leur licence déjà très réussie au premier épisode. Outre ces poids lourds, un plus petit studio avec seulement 20 employés était présent à l’événement pour présenter sa première création originale : Weird West. Le jeu, développé par le studio Wolfeye est un action-RPG qui se déroule dans un Far West plus sombre que ceux de la culture populaire, en vue isométrique.

Une culture d’entreprise saine

On sait peu de choses sur le jeu, hormis qu’il sera édité par Devolver à qui l’on doit pléthore de pépites indépendantes : Hotline Miami, A Fistful of Gun, Broforce, Enter the Gungeon, The Talos Principle et plus récemment Absolver ou encore Ape Out. On en sait en revanche plus sur le studio composé d’une équipe “travaillant dans 10 villes différentes à travers le monde, couvrant 6 fuseaux horaires différents sur 4 continents” pour une culture d’entreprise saine (contrairement au crunch des gros studios, donc).

Une page Steam ouverte

Raphael Colantonio (fondateur et ancien directeur de la création chez Arkane Studios) et Julien Roby (ancien producteur exécutif chez Arkane Studios) sont parmi les leaders de Wolfeye. Après avoir travaillé sur les très bien reçus Dishonored et Prey mais aussi le culte Arx Fatalis; Nous avons prouvé notre passion pour les jeux immersifs qui présentent des mondes originaux et des sons forts. Avec WolfEye, ils visent à créer des jeux “pour que les joueurs vivent leurs propres aventures dans des mondes riches qui répondent aux actions et aux décisions d’une manière qui est unique à chaque jeu” selon le site officiel. Le jeu dispose d’ores et déjà d’une page officielle sur Steam.