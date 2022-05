Weird : The Al Yankovic Story, un biopic sur le chanteur et humoriste américain avec Daniel Radcliffe

Rainn Wilson (The Office), Julianne Nicholson (Mare of Easttown) et Evan Rachel Wood (Westworld) sont aussi au casting de Weird : The Al Yankovic Story.

Réalisé par Eric Appel, le long métrage qui est porté par le comédien britannique Daniel Radcliffe raconte l’histoire de l’artiste comique qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Connu pour avoir pastiché et parodié les œuvres de ses concurrents musicaux, Alfred Matthew Yankovic aka Weird Al est une véritable vedette. Celui-ci promet de ne rien cacher et d’explorer toutes les facettes de sa vie, de son enfance à son ascension fulgurante vers la célébrité avec ses premiers succès comme Eat It et Like a Surgeon, tout en évoquant ses amours torrides avec des célébrités et son célèbre style de vie dépravé.

Un teaser pour Weird : The Al Yankovic Story

Weird : The Al Yankovic Story sera disponible à l’automne prochain en streaming exclusivement sur The Roku Channel.