WeChat est en sursis aux États-Unis

Ce week-end marquait une date importante pour l'administration Trump dans son combat contre les géants chinois TikTok et WeChat. Si le premier semble avoir été sauvé in-extremis, la situation du second était plus délicate.

Nous vous avons tenu régulièrement informé des annonces importantes relatives au vaste dossier lancé par le Département Américain du Commerce contre plusieurs applications et services chinois, comme TikTok ou WeChat. Ce dernier devait être banni des magasins d’applications américains ce dimanche. Cela étant dit, il s’avère que WeChat est parvenu à échapper au bannissement grâce à la décision d’un juge de lui accorder une mesure injonctive.

WeChat obtient un sursis aux États-Unis

La juge magistrat Américaine Laurel Beeler de San Francisco a accordé cette injonction après le dépôt d’une plainte de plusieurs utilisateurs de WeChat. Selon Laurel Beeler, les gens qui ont déposé ce dossier “ont soulevé des questions importantes à apporter au crédit du Premier Amendement, et cela a fait penché la balance en faveur des plaignants.”

La juge précise que le bannissement viendrait “entraver bien davantage la parole que ce qui est nécessaire pour servir l’intérêt du gouvernement en termes de sécurité nationale, et tout particulièrement étant donné le monde de canaux alternatifs pour la communication.” Autrement dit, pour l’heure tout du moins, WeChat a toujours le droit d’exister sur les stores d’applications américains, et donc d’être téléchargée et installée. Impossible cependant de savoir combien de temps durera ce sursis.

Mais pour combien de temps ?

WeChat est une application très populaire en Chine où de nombreuses autres applications de messagerie sont bannies. C’est aussi l’un des moyens les plus usités par les gens dans d’autres pays pour communiquer avec leurs proches dans l’Empire du Milieu, mais aussi avec des entreprises pour les discussions d’affaires. L’application comptabilise pas moins de 19 millions d’utilisateurs actifs quotidiens rien qu’aux États-Unis.

Comme dit plus haut, impossible de savoir combien de temps cette injonction pourra tenir. L’administration Trump ne doit pas être réjouie de ce petit grain de sable dans son combat contre les différentes “menaces” chinoises. Nul doute qu’elle reviendra à la charge.