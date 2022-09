Web3Games compte développer des jeux de blockchain de nouvelle génération

En exploitant le potentiel des NFT et de la finance décentralisée, Web3Games est en mesure de proposer un écosystème de jeu de nouvelle génération.

Créé en juin 2021, Web3Games a fait ses preuves en travaillant avec Alibaba, la plus grande plateforme de commerce B2B en ligne au monde, pour mener à bien leur unique émission de NFT à travers l’une de leurs marques. Fort de ce succès, et après avoir obtenu un financement de 4 millions de dollars, Web3Games lancera bientôt son IDO (une offre de token de cryptomonnaie) sur DaoMaker. L’objectif est de lancer une plateforme intégrée pour les jeux sur la blockchain qui fournit un certain nombre de solutions – telles que des réseaux de blockchain, des cadres de développement et des outils permettant aux développeurs de gérer des jeux et aux joueurs de jouer à leurs propres jeux.

Welcome to an Integrated #Platform for ALL THINGS BLOCKCHAIN Games 🤗 🌍 A New Generation of #Metaverse Technologies, #NFTs, Gaming #Ecosystem. We provide project development, tokenomic solution, blockchain integration, playerID and launchpad for users and developers. pic.twitter.com/UkH3SXLZVz — Web3Games 🎮 (@web3games) February 12, 2022

La vision de KK Chen, fondateur de Web3Games, est de rendre aux joueurs la propriété numérique des produits in-game :

Je suis aussi un joueur et je comprends les problèmes des jeux traditionnels. De nombreux jeux suppriment toutes les informations relatives aux joueurs après l’arrêt définitif des serveurs. Ce sont tous les souvenirs et les réalisations des joueurs qui s’envolent. Cela me fait prendre conscience de l’importance de la propriété numérique.

Le développement des jeux web 3.0

Web3Games aide les développeurs à surmonter la transition entre web 2.0 et web 3.0 grâce à son protocole API-as-a-service, spécialement conçu pour aider les sociétés à s’intégrer de façon transparente dans la blockchain. Le protocole permet aux développeurs d’accéder et de distribuer facilement des actifs sur la chaîne, comme les NFT et les jetons de jeu, et offre une grande efficacité et un faible coût pour les jeux intégrés sur le web 3.0. Grâce au protocole de Web3Games, les développeurs de jeux ont la liberté d’accéder et de distribuer des actifs sur la chaîne de blocs, encourageant les studios de jeux sans expérience à faire le saut en simplifiant massivement le processus. La société de KK Chen a pour mission de réduire les barrières d’entrée dans le monde du web 3.0, de simplifier l’intégration de la blockchain pour les développeurs et d’attirer les joueurs avec des produits de premier ordre. Web3Games tient la promesse d’une accessibilité et d’une commodité accrues offertes par le web 3.0 en créant un écosystème de jeu complet, un hub et un système de soutien pour les joueurs et les créateurs.

Les jeux de Web3Games

Au-delà de l’attraction des développeurs, Web3Games travaille également avec acharnement pour attirer les joueurs. Web3Games a développé ses studios comme un hub pour favoriser les jeux blockchain et la culture numérique émergents en attirant des développeurs qui ont travaillé sur des licences à succès comme Call of Duty et Diablo. Leur expérience et leur talent sont considérés comme un attrait clé pour les nouveaux joueurs. Web3Games Studios se prépare à lancer plus de six jeux dans le courant de l’année : un jeu de bataille Match-3 (CryptoEmpire), un jeu de poker NFT (W3POKER), un tower defense (Guardians of Arcanum) et un jeu musical (DEBEATS).