L'application des gestes barrière est extrêmement importante, que vous sortiez ou non de chez vous. C'est une habitude qu'il convient, d'une manière générale, de respecter même sans pandémie de Covid-19. Wear OS vous rappelle de vous laver les mains.

En cette période difficile de pandémie du nouveau coronavirus, tout le monde doit agir à limiter la propagation du virus. Cela passe par le respect d’un certain nombre de gestes simples, à répéter au quotidien. Vous les connaissez très probablement désormais par cœur. L’un d’entre eux est de se laver les mains. Simple, mais diablement efficace. Tous les moyens sont bons pour ne pas oublier.

Wear OS vous rappelle désormais de vous laver les mains

Les géants de la tech peuvent aider, de différentes manières. Google se propose par exemple de vous rappeler de vous laver les mains. Dans la mise à jour 5.4.0 de Wear OS, vous aurez ainsi des rappels “lavage de main” toutes les 3 heures. La notification déclenchera même un compte à rebours de 40 secondes, pour que vous ayez le temps de bien vous laver les mains – le CDC recommande au minimum 20 secondes -. Et votre montre insistera même pour que vous utilisiez du savon – et non pas juste de l’eau ou du gel hydroalcoolique -.

Des notifications pour ancrer les gestes barrière dans les esprits

Comme Android Police le précise, il est possible de supprimer ce rappel simplement en appuyant quelques instants sur la notification en question. Vous n’aurez plus alors à vous inquiéter d’être dérangé(e) au beau milieu de votre marathon film/série. Ce rappel n’a évidemment pas pour vocation à vous obliger à vous laver les mains mais pour ancrer cette pratique dans vos habitudes. Se laver les mains à intervalle régulier n’est pas pertinent mais vous devez prendre l’habitude de le faire avant chaque action “importante”, comme préparer le repas par exemple. Tous les moyens sont bons pour ancrer ces gestes barrière dans les esprits. En période d’épidémie ou non.