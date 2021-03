Wear OS : Google les tuiles des développeurs tiers à partir du printemps

Wear OS est un système d'exploitation très jeune. À ce titre, et bien qu'il soit déjà assez complet, il y a encore de nombreuses améliorations et ajouts à apporter. Google en est conscient et y travaille au quotidien...

Google Wear OS est une solution aujourd’hui très complète pour un système d’exploitation à destination d’un appareil de type wearable comme une smartwatch. Certains pourront arguer que le système n’est pas aussi complet que ce peut proposer aujourd’hui WatchOS mais une chose est sûre, la firme de Mountain View a bien l’intention d’y parvenir, et de faire mieux. Une nouveauté très intéressante se profile aujourd’hui à l’horizon.

Wear OS acceptera les Tuiles des développeurs tiers

Google avait introduit ses Tuiles pour Wear OS en 2019. L’objectif était de fournir un moyen d’offrir de l’information, comme la météo ou les informations en temps réel pendant une session de sport, dans une interface à accès rapide. L’idée était très bonne mais les Tuiles pouvant être ajoutées par les utilisateurs sur leur montre sont restées très limitées et toutes sont actuellement proposées par Google ou par les fabricants de ses propres appareils. Pas très ouvert comme situation.

grâce à une mise à jour déployée au printemps

Cela étant dit, les choses devraient changer très prochainement dans la mesure où le géant américain vient d’annoncer que la librairie Jetpack Tiles, qui permet justement aux développeurs tiers de créer leurs propres Tuiles pour Wear OS, est actuellement en version alpha.

Le destin de Google Wear OS est très incertain, et cela fait quelque temps qu’il en est ainsi. L’OS n’a pas reçu de nouvelle version majeure depuis plusieurs années et certains sont convaincus que l’acquisition de Fitbit par la firme de Mountain View pourrait signer la mort de la plate-forme…

Toujours est-il que Wear OS est toujours présent sur le marché et que Google déploie des mises à jour mineures de temps à autre. En novembre dernier, par exemple, Google a ajouté trois nouvelles options pour les Tuiles justement, pour celles et ceux qui voudraient un raccourci vers leurs séances de sport les plus récentes, visualiser la météo rapidement ou suivre un exercice de respiration. La firme de Mountain View précise qu’une mise à jour, actuellement prévue pour le printemps, permettra aux utilisateurs d’accéder à n’importe quelle Tuile proposée par des développeurs tiers. Voilà qui devrait permettre d’en faire bien davantage avec sa montre connectée sous Wear OS.