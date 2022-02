We Own This City : la série policière de HBO sur la Gun Trace Task Force

La nouvelle série télévisée sur la police aux USA du créateur de The Wire arrive dans le courant de l'année.

Réalisée et produite par Reinaldo Marcus Green, en se basant sur le livre de Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sun, intitulé We Own This City : A True Story of Crime, Cops and Corruption, la série télévisée relatera l’ascension et la chute de la Gun Trace Task Force du département de police de Baltimore, ainsi que la corruption et l’effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques de prohibition des drogues et d’arrestations massives ont été défendues au détriment du véritable travail de la police.

We Own This City sera diffusée le 25 avril prochain sur HBO, avant d’être disponible en streaming sur HBO Max.

Le casting de la série We Own This City