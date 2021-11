We are OFK : un jeu narratif musical sur le groupe de pop indé signé chez Sony Music Masterworks

Le groupe de pop indé OFK vous propose l'histoire de la naissance d'une amitié à quatre et du lancement d'un premier album sans en arriver à se fracasser la tête contre les murs de frustration.

Édité par le fonds d’investissement Kowloon Nights, avec le soutien de Sony Interactive Entertainment, et développé par Team OFK (dirigé par le directeur créatif Teddy Dief, co-concepteur d’Hyper Light Drifter), We Are OFK suit la création d’un groupe de musique pop indé au cours de cinq épisodes jouables. Chaque épisode de la série comprendra des clips musicaux interactifs, des choix de dialogues, des textos avec des emojis et des flirts : “Itsumi Saito vient d’arriver en ville après avoir rompu avec sa petite amie de longue date. Et elle rêve de faire carrière dans la musique. Toutefois, entre les répétitions, les amis, le travail à plein temps et les heures passées dans les transports… Itsu a bien du mal à se faire un nom dans le monde impitoyable de la musique de Los Angeles. Mais quand elle réussit à se faire inviter à une soirée hollywoodienne, puis à se lier d’amitié avec une productrice de musique en vogue, une occasion se présente enfin…”

We're so excited to partner with @ofkband on their debut EP coming in 2022! Check out their first single "Follow/Unfollow" and let us know what you think! pic.twitter.com/pSdZLFyIKH — Sony Music Soundtracks (@SonySoundtracks) October 28, 2021

Voici toutes les voix que vous pourrez entendre dans We Are OFK :

Ally Maki (Toy Story 4, Dear White People) sera la claviériste chaotique et attachante Itsumi Saito

Syhaya Aviel (Vinyl, The Circle) sera la responsable artistique Carter Flores

Fiona Rene (Stumptown, I Know What You Did Last Summer) sera la productrice Jey Zhang

Teddy Dief sera le chanteur excentrique et romantique Luca Le Fae

Deedee Magno Hall (Steven Universe)

Greg Chun (Squid Game, Judge Eyes, Lost Judgment)

Erika Ishii (Apex Legends, Deathloop)

Yuri Lowenthal (Spider-Man, Bugsnax)

Sara Amini (Ratchet & Clank : Rift Apart, The Twilight Zone)

Kimberly D Brooks (Psychonauts 2)

Kaiji Tang (Yakuza Like a Dragon)

Miguel Caballero (Killer 7)

Krizia Bajos (Far Cry 6, Gotham Knights)

Un trailer pour We are OFK

We Are OFK sortira sur PS5, PS4 et PC en 2022 avec le premier EP d’OFK. A noter que le premier single du groupe, Follow/Unfollow, interprété aux Game Awards l’année dernière, a atteint un demi-million d’écoutes sur les plateformes de streaming.