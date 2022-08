We are OFK : un format épisodique hebdomadaire de cinq chapitres

Le premier épisode du jeu narratif musical sur le groupe de pop indé OFK sortira le 18 août prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.

Biopic musical de cinq épisodes, We are OFK suit les mésaventures parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours divertissantes, de quatre amis alors qu’ils tentent de percer dans le monde de la musique en tant que futur groupe indépendant à succès, OFK. Au-delà du scénario, les joueurs trouveront également un clip interactif d’une nouvelle chanson d’OFK dans chaque épisode, le tout aboutissant à un premier EP de cinq chansons qui sera distribué dans le courant de l’année par Sony Music Masterworks.

En plus de commercialiser des versions physiques limitées sur PS5 et Nintendo Switch avec un papercraft 3D de l’adorable chat luminescent d’OFK, Debug, la société de production artistique iam8bit va également proposer un vinyle 2xLP pour les mélomanes : “Nous avons l’intégralité du premier EP d’OFK, écrit et produit par Luna Shadows et Thom Powers (de The Naked and Famous). De plus, nous avons inclus des impressions graphiques pour chaque single d’OFK, avec des illustrations qui capturent l’ambiance des clips interactifs caractéristiques du jeu. Nous avons également inclus des morceaux acoustiques exclusifs. Il contient aussi des morceaux choisis de la partition originale de We Are OFK, réalisée par Omniboi avec Nicole Brady et Wldr Ensemble. Ces chansons constituent la bande-son du jeu, et sont l’accompagnement musical parfait pour se détendre ou se mettre au travail et accomplir un travail créatif sérieux. Le tout est emballé dans une pochette d’album hip ‘n’ funky de l’illustre Naf, avec un magnifique paysage nocturne pastel sur une solide jaquette gatefold qui vous fera rêver de la ligne d’horizon de Los Angeles.“