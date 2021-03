We Are Football, le nouveau concurrent de Football Manager

Le studio allemand Winning Streak Games et THQ Nordic dévoilent un nouveau jeu de gestion footballistique avec Gerald Köhler.

Indétrônable depuis de nombreuses années dans le milieu de la simulation, sans tomber dans le piège de se reposer sur ses lauriers, la licence Football Manager de Sports Interactive risque d’être sérieusement concurrencé d’ici les prochains mois par We Are Football de Winning Streak Games. Nouvelle création de Gerald Köhler, le papa de FM, mais également des vétérans Rolf Langenberg et Dirk Winter, celle-ci reprend les points forts d’anciens titres comme LFP Manager, Championship Manager ou encore LMA Manager pour tenter de devenir la nouvelle référence malgré l’absence des licences officielles (à part pour la Deutsche Fußball-Liga).

L’objectif de We Are Football est de bâtir la pérennité d’un club sur le long terme, notamment en développant l’équipe, les collègues, les infrastructures, les fans et plus encore. Vous devez vous adapter à des footballeurs qui ont leur propre personnalité et qui écrivent leur propre histoire. Chacune de vos décisions, importante ou mineure, sera immédiatement suivie d’effets. Vous devrez planifier efficacement vos échéances dans le jeu et ne pourrez réussir au sein du club qu’en collaborant avec vos collègues. Il sera possible de boucler une saison entière en à peine plus de temps qu’il n’en faut pour terminer un vrai match de football professionnel, soit deux heures seulement.

Les fonctionnalités de We Are Football

Prise en main facile, y compris pour les débutants, sans longues présentations ni didacticiels : simple à apprendre mais dur à maîtriser

Tout aussi complexe que les jeux de gestion traditionnels

Sélection du club et mode carrière via un questionnaire d’aptitude

Gestion complètes (finances, sponsors, RH, organisation, rapports avec les fans, abonnés, introduction en bourse, vente de parts à des investisseurs, emprunts aux fans et bien plus encore)

Les compétences de manager peuvent être améliorées

Implémentation des derniers développements dans le monde du football

Attributs détaillés des équipes et des joueurs

Méthodes d’entraînement modernes et planification réaliste des séances

Structure de compétences individuelle pour chaque joueur

Profil psychologique détaillé pour chaque joueur ; les profils au sein d’une équipe doivent être complémentaires pour augmenter vos chances de succès

Immense secteur junior : gérez la progression des joueurs dès leur plus jeune âge

Liste complète des styles de jeu et des règles de base

Nouveau moteur de match mettant l’accent sur le ballon et les joueurs impliqués dans les attaques, accompagné de commentaires textuels supplémentaires

Tous les matches dans le jeu sont calculés de façon équitable

Discours spectaculaires à la mi-temps

Stade et infrastructures du club en 3D extensibles, ainsi que musée du club que vous pouvez parcourir

Progression hebdomadaire avec des négociations passionnantes et de nombreuses décisions, petites comme grandes, à prendre

Une section statistique complète, véritable mine d’or pour les fans

Commentaires critiques des supporteurs après le match

Simulation des hauts et des bas que traversent les clubs de football majeurs

Simulation des compétitions des équipes nationales engendrant des changements de la valeur

marchande des joueurs de votre club

Un éditeur pour créer des championnats ou des clubs (n’importe quel pays au monde peut être édité, championnats masculins et féminins, choix entre la base de données officielle et personnelle au début du jeu, système de championnats ouverts avec règles de promotion et de relégation modifiables, liste de noms extensible par langue, création automatique de joueurs et d’équipes, éditeurs complets pour les blasons et les maillots, options d’intégration de vos propres graphismes)

Un trailer pour We Are Football

We Are Football sortira le 10 juin prochain sur PC via Steam.