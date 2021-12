Waze va commencer à afficher les stations de recharge électrique sur ses cartes

Waze va afficher les stations de recharge électrique sur ses cartes, bien longtemps après Google Maps.

L’un des problèmes auxquels doivent aujourd’hui faire face les constructeurs de voitures électriques, c’est qu’ils doivent aussi contribuer au réseau de stations de recharge pour ces mêmes véhicules s’ils veulent espérer pouvoir en vendre. Si l’on trouve aujourd’hui de nombreuses stations-essence, les stations avec des bornes pour recharge les véhicules électriques sont bien moins répandues à l’heure actuelle. Autrement dit, les propriétaires de tels véhicules doivent faire attention lorsqu’ils planifient leurs longs trajets s’ils ne veulent pas se retrouver piéger avec une batterie à plat. Waze va simplifier l’opération.

Waze va afficher les stations de recharge électrique sur ses cartes

En effet, si vous utilisez le service de cartographie Waze, vous pourrez bientôt rechercher et visualiser les stations de recharge électrique sur ses cartes. Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient déjà afficher les stations-essence sur les cartes et les trajets Waze. Désormais, il y aura une option pour les stations de recharge électrique. Une mise à jour très bienvenue pour les propriétaires de véhicule électrique, assurément.

Bien longtemps après Google Maps

Selon le directeur de l’industrie de Waze, Jeffrey Kohl, “c’est un moment incroyablement excitant pour Waze que de voir Volkswagen ajouter ses stations de recharge électrique à notre carte pour la toute première fois, avant la période toujours très chargée des vacances de fin d’année. Volkswagen aide à façonner ce à quoi le véhicule électrique veut ressembler sur la carte Waze et nous sommes impatients de mettre en avant l’étendue des stations électriques disponibles à travers les États-Unis, alors que de plus en plus de marques se lancent vers un futur électrique.”

Ceci étant dit, Google Maps affiche déjà les stations de recharge électrique, et étant donné que Waze appartient à Google, il n’est pas surprenant de voir cette fonctionnalité arriver dans l’application. L’on pourrait cependant pourquoi il aura fallu si longtemps pour en profiter.