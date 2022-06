Waze sait désormais parler ch’ti, et ça change tout !

Waze se met à parler ch'ti. Le service peut aussi adopter l'accent toulousain ou marseillais.

Nos applications mobiles modernes font ce qu’elles font plutôt très bien. Les technologies et le matériel sont aujourd’hui suffisamment évoluées pour accomplir des tâches très diverses et nous simplifier grandement la vie. Certaines catégories d’activité, cependant, gagneraient à être un peu plus “fun”. C’est le cas, toute proportion gardée, bien évidemment, des systèmes de cartographie GPS que l’on utilise très souvent dans nos voitures. Et aujourd’hui, c’est Waze, propriété de Google, qui fait un pas dans ce sens, en ajoutant à ses nombreuses voix disponibles le ch’ti.

Waze se met à parler ch’ti !

Waze avait organisé un sondage en décembre 2021 via son compte Twitter. L’équipe demandait aux utilisateurs quel accent français devait faire son entrée sur l’application ? Basque, ch’ti, breton et corse étaient proposés. C’est le ch’ti qui l’avait emporté haut la main, avec 42,1 % des votes. Les développeurs de Waze ont tenu parole : le ch’ti est désormais disponible pour vous guider sur la route, ainsi que des accents du sud de la France, les accents toulousain et marseillais pour être précis.

Le service peut aussi adopter l’accent toulousain ou marseillais

Voilà qui devrait donc plaire aux habitants du Nord, du Pas-de-Calais et de toute la Picardie, sans oublier tous les expatriés, contraints ou forcés, à qui cet accent peut (trop souvent) manquer. Et pour que le tout soit le plus authentique possible, car c’est finalement là le plus important, sachez que les phrases enregistrées par Waze ont été validées par la communauté.

Autrement dit, puisque les ch’ti eux-mêmes ont été consultés durant la conception de cette nouvelle voix, il ne devrait pas y avoir de drame. Ainsi, vous pourrez prendre la route où que vous soyez, où que vous vous rendiez, avec un petit bout du ch’Nord dans votre voiture. Pour le meilleur et pour le pire ! Et pour découvrir toutes les astuces de Waze, suivez le guide !