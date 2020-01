Waze intègre désormais le prix de 54 autoroutes à péage en France

Après avoir annoncé l'apport de la fonctionnalité en juillet 2019, l'application de navigation par satellite profite de l'affichage des tarifs de péage en France. Un service qui devrait plaire au 14 millions d'utilisateurs français.

Plus un logiciel de navigation est complet, plus il est logiquement à même de répondre aux besoins de ses utilisateurs. Avec Waze, c’est particulièrement vrai, notamment parce que c’est la communauté des utilisateurs de l’application qui aide à la faire vivre et la compléter. Il y a deux ans, une fonctionnalité d’entraide entre automobilistes en cas de panne apparaissait ; aujourd’hui, les contributeurs sont parvenus à rassembler suffisamment de données pour afficher le prix des péages sur 54 autoroutes françaises. Une fonctionnalité activée non seulement en France, mais aussi dans 29 autres pays. Et ce n’est pas tout : en plus du prix des péages autoroutiers, les membres visiblement très actifs de la communauté ont recensé les prix des ferrys, tunnels et ponts lorsqu’un tarif s’applique. De quoi planifier son trajet minutieusement sans avoir de surprise à la dernière minute.

Plus de détails…

Après l’intégration d’un lecteur audio en 2018, de l’ajout de la compatibilité avec les raccourcis Siri sur iOS et Google Assistant en 2019, ce premier ajout fait au tout début de l’année donne le ton pour 2020. En France, Waze peut vanter 14 millions d’utilisateurs, soit une grande part des conducteurs. L’intégration récente de Waze dans Android Auto a également pu aider à atteindre cette grande popularité.

This year we added toll prices to routes in 30 countries. We couldn’t have done it without all the amazing Map Editors who mapped thousands of toll roads, bridges, tunnels, and ferries. They’re not just saving drivers time, they’re saving them money too 😂 #WazeMapEditor pic.twitter.com/ebb3B9rQnV — waze (@waze) January 2, 2020

… pour des plans de route moins coûteux

Si elles sont plus rapides, les autoroutes restent également chères. À titre d’exemple, un aller simple de Paris à Marseille coûte aussi cher en péages (60,4€) qu’en essence (66€) selon Mappy. Il est cependant plus rapide de quatre heures qu’un trajet sans péages autoroutiers. Au journal des nouveautés, Generation-NT rapporte que “une autre contribution de la communauté concerne les alertes Paris Respire afin d’informer les utilisateurs qu’ils entrent ou sont à proximité d’une des 23 zones fermées à la circulation les dimanches et jours fériés par la ville de Paris.“