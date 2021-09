Waze : 11 trucs et astuces que tout le monde devrait connaître (et utiliser)

Waze est l'un des services de navigation mobile les plus populaires. Et la plate-forme ne manque pas d'arguments pour cela. Voici quelques trucs et astuces très intéressants.

Google règne sur le marché des services de navigation d’une main de maître, disposant de deux des applications les plus populaires tant sur Android que sur iPhone. Google Maps dispose d’excellentes fonctionnalités et est préinstallée sur les smartphones Android, les plus vendus actuellement dans le monde, mais malgré cela, Waze fait des émules dans de nombreux pays.

Nombreux sont d’ailleurs les utilisateurs à préférer Waze à Google Maps. Et il est assez facile de comprendre pourquoi. Waze est en quelque sorte un Google Maps avec de la personnalité. L’application propose par ailleurs de très bonnes fonctionnalités. Voici quelques trucs et astuces très utiles.

Gardez un œil sur la vitesse

Waze dispose d’un compteur de vitesse qui est très pratique. Celui-ci vous montre à quelle vitesse vous roulez et il peut vous alerter lorsque vous dépasser la limite.

Ouvrez Waze et allez dans Paramètres > Compteur > Montrer la limitation de vitesse et passez le paramètre à “Toujours”. Cela viendra afficher la limitation de vitesse sur la carte. Retournez ensuite sur la page des paramètres du Compteur et activez “Alerter en cas de dépassement” pour laisser Waze vous avertir lorsque vous roulez trop vite.

Changez la voix de l’assistant

Pourquoi laisser à Waze une voix ennuyeuse alors qu’il y a des options sympathiques ? Si vous en avez marre de la voix neutre de l’assistant, direction les Paramètres > Voix et son et regardez les options.

Si vous vous sentez vraiment prêt(e), vous pouvez même enregistrer votre propre voix et la définir par défaut. Dans les paramètres Voix et son, tapotez sur Enregistrer une nouvelle voix.

Vérifiez la route avant de partir

L’une des choses que Waze ne met pas franchement en évidence, c’est la découverte de trajets alternatifs, mais cette option apparaît avant que vous ne démarriez. Une fois la destination saisie, tapotez sur l’option Routes et allez sur l’onglet Carte pour visualiser les alternatives et choisir celle qui vous convient le plus.

Regardez les suggestions personnalisées

Utilisez Waze pendant un certain temps et vous commencerez à voir des suggestions. Le service vous proposera des endroits qui pourraient vous intéresser. Ces suggestions apparaissent au-dessus de la barre de l’estimation de l’heure d’arrivée dans Waze et vous pouvez balayer les différentes cartes pour explorer ces propositions.

Cherchez les rapports créés par les autres utilisateurs

Lorsque vous utilisez Waze, une icône orange apparaît sur la carte. C’est le bouton Rapport, que vous pouvez utiliser pour signaler tout un tas de choses aux autres utilisateurs. Avant de démarrer votre trajet, vous pouvez aussi regarder les signalements existants pour voir si vous devez vous attendre à d’éventuels soucis sur la route.

Choisissez précisément de type de votre véhicule

Waze vous montrera de meilleurs trajets si vous définissez correctement le type de véhicule que vous utilisez. Ouvrez Waze, et dans Paramètres > Détails du véhicule > Type de véhicule, sélectionnez le bon. C’est surtout pratique si vous êtes en deux-roues, l’application vous proposera des routes pas forcément accessibles en voiture.

Ajoutez vos badges de péage

Si vous fréquentez certaines autoroutes dans certains pays, vous pouvez ajouter vos badges de péage dans Waze. Cela permet d’autoriser Waze à vous faire prendre des voies dédiées à ces badges pour vous simplifier encore la route. Waze vous montre aussi les tarifs en vigueur et vous invite aussi à ajouter un badge le cas échéant lorsque vous préparez votre trajet.

Vous pouvez ajouter un abonnement dans Waze en passant par Paramètres > Détails du véhicule > Abonnement péage > Tout voir.

Utilisez le lecteur audio intégré

Changer la musique est l’une des choses les plus ennuyeuses à faire quand on conduit et Waze simplifie l’opération en intégrant un lecteur audio dans son application. Lorsque vous conduisez, vous pouvez tapoer l’icône musique pour contrôler le lecteur audio facilement. Vous pouvez aller dans Paramètres > Lecteur audio pour vérifier si votre service favori est disponible. Cliquez sur Installer à côté du service en question. Par défaut, Spotify, Audible et YouTube Music sont déjà installés. Apple Music n’est pas encore supporté.

Personnalisez ce que vous voyez sur la carte (et cachez les autres utilisateurs)

Trop d’alertes et icônes peuvent surcharger les cartes de Waze, c’est donc une bonne chose de pouvoir personnaliser et limiter le nombre d’éléments affichés à l’écran. Pour ce faire, direction les Paramètres > Affichage de la carte > Rapports et retirez tout ce dont vous n’avez pas besoin. Vous pouvez aussi retourner dans les paramètres d’affichage de la carte et désactiver l’option Montrer les Wazers pour ne plus voir les autres utilisateurs sur la carte.

Changez l’icône de votre voiture

Waze vous permet de changer l’icône de votre véhicule. Dans Paramètres > Affichage de la carte > Icône de la voiture, sélectionnez ce qui vous plait. Par défaut, c’est une simple flèche mais vous pouvez opter pour une moto, un car, un bus, un camion ou même une voiture de course.

Utilisez la fonctionnalité de rappel pour ce que vous voulez

Si vous avez l’habitude d’oublier des choses après un tour en voiture, vous pouvez utiliser les rappels de Waze pour vous faciliter la vie. Bien que Waze ait conçu cette option pour éviter que les parents n’oublient leurs enfants dans la voiture, il est possible de l’utiliser pour tout et n’importe quoi. Qu’il s’agisse d’un enfant, des clefs, de documents ou pour vous rappeler de simplement vérifier que le moteur est éteint et la voiture bien fermée.

Vous pouvez définir ces rappels dans Paramètres > Rappels > Enfants et activez Montrer les rappels. Tapotez ensuite sur Personnaliser le message, à votre convenance.