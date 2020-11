Waymo partage les détails des activités de ses voitures autonomes à Phoenix

Si les voitures autonomes ne sont pas encore sur nos routes en France, elles sont une réalité dans certains pays, notamment dans certains États des États-Unis. Waymo en est l'un des grands acteurs.

Les véhicules de Waymo ont roulé sur un total de 9,82 millions de kilomètres à Phoenix, dans l’Arizona, aux États-Unis, depuis le début de leurs tests de la technologie de conduite autonome sur les routes. Il s’agit là de l’une des nombreuses, très nombreuses informations que la filiale de Alphabet vient de partager dans un énorme rapport détaillant ses activités dans la zone de Phoenix.

Waymo publie les détails des opérations de ses voitures autonomes à Phoenix

Apparemment, quelque 104 610 kilomètres de ce total auraient été parcourus sans humain derrière le volant. De plus, entre 2019 et les neuf premiers mois de 2020, les véhicules de Waymo n’ont été impliqués que dans 18 accidents mineurs et 29 situations dans lesquelles le pilote humain a du reprendre le contrôle pour éviter une collision potentielle.

Les véhicules de l’entreprise ont été impliqués dans 16 chocs par l’arrière, 8 d’entre eux ayant été causés par d’autres conducteurs qui leur sont rentrés dedans alors qu’ils étaient à l’arrêt ou en train de ralentir à cause du trafic juste devant. Cinq de ces incidents ont été causés par d’autres conducteurs qui ont percutés les véhicules alors que ceux-ci ralentissaient pour tourner. Une seule fois, un véhicule Waymo a percuté une autre voiture : cette dernière avait fait une embardée sur sa voie juste devant et freiné brutalement.

Une vaste opération pour que le public ait confiance en cette technologie

Il y a aussi eu trois incidents dans lesquels un véhicule Waymo a été percuté par un vélo ou un piéton alors qu’il était à l’arrêt. Dans deux cas, un véhicule a reculé dans une voiture Waymo à l’arrêt ou sous la limitation de vitesse. Enfin, le seul cas d’accident frontal sur la liste est survenu de nuit alors que l’autre véhicule roulait dans la mauvaise direction. Dans ces incidents, selon Waymo, personne n’a été blessé : “presque tous les incidents… ont impliqué une ou plusieurs violations du code de la route ou autres déviations de conduite par d’autres usagers de la route”.

Waymo déclare publier ces informations par souci de transparence dans la mesure où ses véhicules évoluent sur des routes publiques. Ces données devraient pouvoir aider à informer les législateurs, promouvoir la technologie et “encourager une meilleure confiance du grand public envers les véhicules autonomes”. Il y a quelques mois, l’association Partners for Automated Vehicle Education (PAVE) avait organisé un sondage et découvert que de nombreux Américains n’avaient toujours pas confiance en ces technologies de conduite autonome. Waymo a ouvert son service de taxi autonome au public de la ville de Phoenix il y a quelques semaines, là encore dans une volonté de prouver à ce public que cette technologie est fiable.