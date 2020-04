watchOS 7 va permettre de suivre l’activité physique des enfants

L'Apple Watch a beaucoup évolué pour arriver à la génération actuelle. Cela passe par de nouveaux composants et de nouvelles fonctionnalités logicielles. watchOS 7 devrait apporter son lot de nouveautés. Notamment pour les enfants.

Ces dernières années, plusieurs sociétés ont lancé des smartwatches pour les enfants. Ce n’est pas un produit encore particulièrement répandu mais il semblerait qu’il y ait bien un marché. Et Apple entend bien récupérer sa part du gâteau. En effet, selon un rapport de 9to5Mac, le code de iOS 14 laisse entendre que la prochaine version majeure de watchOS pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités en destination des enfants.

watchOS 7 permettrait aux enfants de disposer d’une Apple Watch

Parmi ces fonctionnalités, des anneaux Activité pour les enfants. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de l’environnement watchOS, sachez que les anneaux Activité permettent à Apple d’indiquer à celui ou celle qui porte la montre où il en est dans ses activités physiques. Cela concerne le sport, évidemment, mais aussi le fait de se déplacer ou de se lever. Ces anneaux seraient adaptés à un mode enfant qui, comme son nom l’indique, serait orienté vers une utilisation par les enfants.

pour suivre leur activité physique notamment

En plus d’être pensé et calibré pour les enfants, le code suggère aussi que Apple pourrait permettre à nos petites têtes blondes de porter l’Apple Watch sans nécessairement avoir un iPhone. Pour l’heure, l’Apple Watch nécessaire d’avoir un iPhone pour connecter la smartwatch et l’appairer. Avec ce mode enfant, la montre pourrait être appairée à un iPhone appartenant à quelqu’un d’autre, comme un parent. Le parent en question pourra ainsi suivre l’activité physique de l’enfant via son iPhone. Nous aurons tous les détails concernant watchOS 7 durant la WWDC 2020. Pandémie de Covid-19 oblige, la conférence devra cette année se contenter d’un format en ligne mais elle aura bien lieu. Encore un peu de patience.